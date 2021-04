La campaña 'Lugo Km 100' divulgará el patrimonio turístico de la ciudad en Fitur

La responsable del área de Cultura, Maite Ferreiro, informó este fin de semana sobre la campaña Lugo Km 100 con la que el Concello de Lugo estará presente en la feria internacional de turismo Fitur, que tendrá lugar en Madrid en el mes de mayo. Ferreiro explicó al respecto que Lugo se encuentra a 100 kilómetros de muchas zonas turísticas de Galicia, "como A Coruña, A Mariña, Compostela ou a Ribeira Sacra. Isto, xunto co gran patrimonio histórico e cultural co que contamos, fai que Lugo teña un gran potencial como centro neurálxico do turismo de proximidade", agregó.

La campaña de promoción Lugo Km 100 ya fue presentada en la edición 2020 de Fitur, como una apuesta para poner en valor a la ciudad de Lugo y su patrimonio histórico y cultural. La citada campaña está acompañada de diversas acciones organizadas por las distintas áreas de la tenencia de alcaldía para promocionar Lugo como punto de partida del Camino Primitivo, y cumple con los 100 kilómetros mínimos que se requieren para obtener la compostela. Este documento acredita el paso de los peregrinos por los distintos puntos de control con los que cuenta el camino santo, que este año espera retomar la actividad turística respaldado por las medidas de control sanitarias que hagan frente a la pandemia.

TRES PATRIMONIOS. Cuatro rutas del Camino de Santiago atraviesan Lugo y, además, "na cidade contamos con tres patrimonios da humanidade: a catedral, a muralla e o Camiño Primitivo", recordó Maite Ferreiro, quien añadió que "isto fai de Lugo un atractivo turístico de primeira orde dentro do turismo de interior co que moi poucas cidades poden competir".

La edil de Cultura manifestó que el turismo sostenible y de proximidad será uno de los "eixos da recuperación da crise económica provocada polo covid-19".