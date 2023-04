Un día con Lara Méndez: unha campaña dende a alcaldía

Lara Méndez é a candidata do PSOE á alcaldía de Lugo, pero de momento é ante todo a alcaldesa, e iso ocupa boa parte da axenda, se non toda, dun día de finais de marzo. Quedaban poucos para poder publicitar accións de goberno, polo que a xornada foi intensa.

A alcaldesa revisa a prensa no seu despacho pola mañá. V. R.

9.00. Méndez chega ao Concello coa xefa de gabinete, María Val, tras darlle un bico á súa filla, á que non todos os días pode levar ao colexio. No despacho espérana cafés con churros e os xornais. É un día bo porque recollen a apertura das caldas, un proxecto do que se sinte orgullosa. Nesa primeira conversa resulta inevitable referirse ao novo delegado do Goberno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, compañeiro e amigo. "Descarta a Valentín [González Formorso]?", responde a tamén vicesecretaria xeral do PSdeG cando se lle pregunta se o candidato á Xunta será el ou o ministro José Miñones.

9.15. O primeiro acto é a toma de posesión da directora da gardería Serra de Outes como funcionaria. Participan a edil de Gobernanza, Paula Alvarellos, e en segundo plano o de Educación, Felipe Rivas [BNG]. E asiste como amiga a ex xefa de Persoal, que no pasado foi destituída por Méndez e Alvarellos. As miradas non se cruzan.

9.30.Toca toma de posesión das traballadoras do 010, por sentenza xudicial, e aprázase porque, cos contratos e coa alcaldesa diante, piden introducir unha cláusula. O sucedido serve para que horas despois a oposición faga saber que hai "gabinete de crise" no goberno. Se existe, disimúlana. O asunto queda solucionado pola mañá. "Ningunha das persoas que está na oposición sabe o que é xestionar, que xorden contratempos e hai que buscarlles solución", explica a rexedora.

10.00. Méndez preside a xunta de goberno semanal, que segue a facerse telematicamente. Os socios explican que é máis operativo e que así os concelleiros perden menos tempo, din. E evitan verse as caras, calan. Na recta final do mandato, os ánimos están máis sensibles ca nunca.

10.15. Ao día seguinte hai pleno, con asuntos quentes como o das vivendas do Castiñeiro, e ao primeiro tenente de alcaldesa, o nacionalista Rubén Arroxo, sabedor a esa hora de que a alcaldesa pasa o día cunha xornalista, xórdelle a necesidade de falar dalgún asunto. "Voume coar", fai ver.

10.30. Méndez acode á Ser gravar a entrevista dos mércores sobre asuntos de actualidade, que despacha con soltura, sen papeis. "Se podo vou ao estudio. Queda máis fresca", sinala. Próbao a naturalidade coa que entra, case sen chamar e saudando aos traballadores. Vai con présa, a tónica do día. Á xefa de gabinete e ao fotógrafo e responsable das súas redes sociais, que a acompañan toda a xornada, cústalles seguirlle o paso. "Alcaldesa, como están as caldas?", abre a conversa o locutor. "Quentes!", responde ela ao quite. Non sabía aínda que a Xunta lle ía pedir que as enfriase.

Detrás de 44,5 millóns, que levamos xestionado desde 2015, hai moito traballo no Concello, pero tamén moito corredor, moito intercambio de tarxetas..."

11.00. Miguel Fernández, edil de Medio Ambiente, agarda co seu coche en Santo Domingo para visitar dous parques infantís recén renovados. "Unha vez comezas con un empezan a pedirche melloras en todos", sinala Méndez como exemplo da infinita lista de demandas veciñais. De camiño, interésase por como lle foi a Fernández no debate do día anterior sobre a Ronda Este. "Saín vivo", bromea. No parque de Roi Xordo, Méndez sinala tamén outras melloras na zona, dende o saneamento en marcha ao plan de embelecemento urbano que leva a cabo un centro especial de emprego. De volta, Méndez escríbelle ao alcalde de Santiago, que ese día ten o acto de presentación da candidatura, e atende unha chamada familiar.

11.45. O grupo volve ao Concello para informar, unha vez máis, do proxecto para destinar o antigo matadoiro a Protectora. Farao con axuda de fondos europeos ou sen eles. Ao longo do día aproveita para facer ver a importancia de acudir a foros fóra da cidade. "Detrás de 44,5 millóns, que levamos xestionado desde 2015, hai moito traballo no Concello, pero tamén moito corredor, moito intercambio de tarxetas...", sinala.

Fala con técnicos xunto á estación de Renfe. V.R.

12.45. Méndez cambia a Fernández por Alvarellos e o grupo desprázase á estación de tren, agora no coche da xefa de gabinete. Cada semana lévao unha porque na cidade empregan pouco o vehículo oficial. Antes Méndez para na Praza Maior, na mesa da Asociación Española contra o Cancro, unha enfermidade que se coñece en todas as familias. Tamén na súa. Na estación espérana técnicos de Adif e o enxeñeiro xefe do Concello para acordar un lavado de cara da praza, porque a intermodal está encarrilada, pero aínda tardará. A obra corresponderíalle ao socio de goberno, que leva Infraestruturas, pero a alcaldesa non deixou pasar a ocasión de pedir cando veu a Lugo o secretario de Estado de Transportes e o Goberno amigo respondeu en tempo récord.

14.00. A alcaldesa ten un xantar privado, nun restaurante da cidade, e nel algún veciño fálalle das caldas, e fálalle ben, recalca máis tarde a propia Méndez.

Presentación dun proxecto no Sagrado Corazón. V.R.

18.00. Acompañada de varios edís, a alcaldesa acode ao parque do Sagrado Corazón a presentarlle aos veciños a gran reforma que o Concello levará a cabo este ano, con xogos multiaventura. Os máis cativos rodéana para facerlle peticións. Amosa boa man con eles.

19.30. Méndez conversa no despacho sobre política, unha actividade que só se resiste "se tes vocación de servizo público e che gusta. E a min gústame", afirma. "O único que me pode pesar é o pouco tempo para a pequena", confesa.

20.00. Asiste ao pregón da Semana Santa no Círculo, o único acto do día no que é observadora.

21.00. No centro social do Castiñeiro, construído neste mandato, participa no debate organizado polos veciños a raíz do plan da Xunta de construír máis vivendas sociais no barrio e do conflito xurdido. Oito anos gobernando de algo teñen que valer e Méndez crécese e ponlle difícil o papel á súa principal rival, a popular Elena Candia. Méndez asegura que ela aínda non está en campaña, pero non hai outra mellor que gobernar.