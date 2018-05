Campaña de colectivos independentistas contra la jura de bandera de Lugo

Varias organizaciones nacionalista e independentistas han presentado un manifiesto y un vídeo en el que muestran su repulsa a la jura de bandera civil que se va a celebrar en Lugo el próximo 26 de mayo.

En el documento de rechazo al acto, que pueden leer al término de esta información, sostienen que "hace meses que sufrimos un aumento visible de la furia nacionalista española" y señalan al gasto que supondrá esta "ceremonia anti-higiénica" que "partió del PP y que cuenta con el respaldo del PSOE". En el vídeo que están difundiendo emplean, al igual que en el manifiesto" una encuesta de esta web para sostener que la mayor parte (un 70%) de los lucenses están en contra del acto.

26-M: NOM À JURA

Há já meses que estamos a sofrer um aumento visível da 'fúria nacionalista espanhola' no nosso Pais e no resto do Estado Espanhol, coincidindo, nom por acaso, com o chamado Procés catalám. Na Galiza, se calhar, este fanatismo espanholista é ainda superior do que noutros territórios do estado, já que o povo galego, como o catalám, pertence a umha naçom sem estado oprimida polo Estado Espanhol.



Como sabemos, o nacionalismo espanhol nom nasce com a vitória do Procés catalám, mas foi ao ver-se ameaçado por este quando precisou fortalecer-se e sacar todas as suas armas, como por exemplo impor os seus símbolos na rua e nos colégios: bandeira, hino? Desta imposiçom nasce a moda da jura civil da bandeira espanhola, que estám a defender com todos os seus meios, que nom som poucos (propaganda, leis, polícia, exército) e a pagar com o nosso dinheiro. Mais umha vez, vemos como o dinheiro do povo trabalhador será utilizado para reafirmar a imagem do Estado que nos oprime enquanto se nos nega para bens e instalaçons de uso público.

O orçamento habitual para estes atos nom é precisamente baixo, em outubro de 2017 figerom-se juras semelhantes à que querem fazer na nossa cidade em Menorca e Castelló, nas que se perdérom 3.665 ? e 7.500? de dinheiro público respetivamente. Com todo, é provável que o custo fosse ainda superior e parte dele vaia disfarçado noutras partidas, como já figérom noutras ocasions.



O dia 26 deste mês vai-se celebrar na nossa cidade um ato em que vamos gastar muitíssimo dinheiro, que nom vem em nengum programa dos partidos que regem o nosso Concelho, que ninguém pediu, que ninguém botava de menos e que mesmo é umha cerimónia anti-higiénica.

Esta iniciativa partiu do Partido Popular e contou com o apoio institucional do PSOE, mas as luguesas nom a queremos e assim o demonstramos no inquérito que puxo em marcha El Progreso sobre a opiniom que nos merece a jura civil: arredor de 70% da populaçom luguesa rejeita este ato.



Atos coma este som os que amossam que as instituiçons do Estado estám deterioradas e precisam de lavados de face; a imposta Monarquia sai de um escândalo próprio das revistas do coraçom para meter-se noutro, o Governo fai o ridículo por Europa adiante perseguindo cargos políticos e encadeando outros, o Estado nom para de colecionar declaraçons em contra emanadas polo Tribunal Europeio de Dereitos Humanos, pola sua crescente repressom, pola cada vez mais coartada liberdade de expressom, polo mantimento de presos e presas políticas, polo incumprimento das suas próprias leis penitenciárias, etc.



Lembramos que o nosso firme compromisso com os nossos anseios de liberdade nacional e libertaçom social num modelo próprio é representado pola bandeira tricolor, branca, azul e vermelha. Por todo isto, nós, galegas e galegos de naçom e de adopçom, rejeitamos esses atos de homenagem à bandeira imposta espanhola e exigimos medidas reais para termos umha vida digna no nosso País e na nossa cidade

Assinam ANOVA, BRIGA, CAUSA GALIZA, CIG, CS MÁDIA LEVA, LIGA CÉLTICA