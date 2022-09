Un campamento improvisado a las puertas del Hula llama la atención estos días de quienes acuden al hospital. Alguien ha desembarcado allí no solo con sillas y otro mobiliario, sino que han depositado incluso una cuna, dejando una estampa urbana que causa cierta estupefacción.

Los lucenses no han dejado de fotografiar la extraña estampa. Por la forma en la que están colocado, no parece que el mobiliario se haya tirado como en un típico vertedero incontrolado, así que quienes visitan el hospital se preguntan si habrán formado campamento los acompañantes de algún enfermo y no han dejado en casa ni al bebé.