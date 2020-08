Campabadal: "El esfuerzo para renovar con el Lugo ha sido mutuo"

El lateral derecho Eduard Campabadal, que ha renovado su contrato con el CD Lugo, ha asegurado que él y el equipo han hecho un "esfuerzo mutuo" para ampliar la relación que finalizó a la conclusión de la temporada 2019/20.

"Tuve otras opciones, pero hablé con ellos, con el presidente directamente, entendí su parte y ellos la mía y el esfuerzo ha sido mutuo. Los dos hemos puesto de nuestra parte para seguir un año más", comentó en su presentación.

El lateral recordó la trayectoria del Lugo la temporada pasada, en la que logró la permanencia en la última jornada tras haber superado una situación complicada en la clasificación.

Coxar: "Ha sido una negociación en la que el jugador ha sido capaz de entender la situación actual. El club le agradece eso y que haya puesto de su parte para su continuidad"

"Se consiguió algo que era muy, muy difícil cuando volvíamos del confinamiento. Yo, que acababa contrato, tenía claro que no quería salir dejando al Lugo en Segunda B. En la última jugada del último partido tenía yo el balón y no me lo creía. De ahí esas lágrimas", explicó sobre la emotividad del momento en que concluyó el campeonato.

El responsable del área deportiva del Lugo, Jorge de Cózar, se mostró "muy satisfecho" por la continuidad del lateral derecho.



Consideró De Cózar que Campabadal será "una de las piezas angulares" del proyecto y destacó su "muy alto" grado de "compromiso".



"Acababa contrato y se dejó el alma en los últimos partidos", recordó De Cózar, que le acompañó en la rueda de prensa que se celebró en el Anxo Carro.