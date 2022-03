La manifestación de transportistas convocada en el noveno día del paro en el sector ha colapsado Lugo en la mañana de este martes. A los camiones, procedentes de distintos puntos de la provincia, de otros lugares de Galicia e incluso de comunidades limítrofes, como Asturias, se han sumado tractores y taxis en una marcha lenta por la ciudad. Las primeras estimaciones del sector apuntan a que participan en la protesta unos 1.000 camiones y 300 tractores.

En torno a las doce y media del mediodía, la cabeza de la manifestación ya estaba saliendo de la ciudad por la Avenida da Coruña pero aún seguían entrando camiones.

Los transportistas fueron recibidos con aplausos por muchos de los vecinos congregados a su paso.

Recorrido

La protesta, que comenzó a las once de la mañana, partió en torno a las once del polígono de As Gándaras, desde donde los vehículos se dirigieron por la Ronda Norte hacia el alto de Garabolos para a continuación tomar la Avenida da Coruña y llegar a la Ronda da Muralla. La protesta, que ha provocado cola en la Nacional VI por la llegada de camiones, se ha hecho notar también con bocinazos que se pueden escuchar en toda la ciudad.

La protesta está autorizada por la Subdelegación del Gobierno y el recorrido de los camiones fue supervisado por el Concello de Lugo. Incluye la Rúa Vilalba, pasando también por Salvador de Madariaga, la Rúa Dinán y Hermanitas, y la calle San Roque, para volver a la Ronda da Muralla y retornar al polígono de As Gándaras.

Vehículos de toda la provincia

Los vehículos han llegado de distintos puntos de la provincia, como Vilalba y Sarria. Desde allí partieron decenas de camioneros, que se reunieron en la Rúa Castelao e iniciaron el camino hacia Lugo por el centro de la localidad haciendo sonar sus bocinas.

También partieron decenas de vehículos de Vilalba, a los que se unieron los procedentes de otros puntos en la autovía.

Los taxistas se suman a la protesta

Los taxistas lucenses se sumaron a la protesta —con la excepción de los encargados de cubrir los servicios mínimos— para dejar patentes las "penurias" que atraviesa actualmente el sector. El presidente de Radio Taxi, Jesús Carracedo Núñez, explicó que la situación es "insostenible" e instó al Gobierno a tomar medidas urgentes y efectivas. "Estamos pagando 400 euros más de carburante al mes por culpa de los impuestos y los ingresos que tenemos no dan para afrontar esta subida. Nos está constando dinero trabajar y, como sigamos así, nos vamos a morir de hambre", señaló.



Carracedo señaló que las ayudas anunciadas por el Ejecutivo no solucionarán el problema del coste del carburante. "Nosotros no vivimos de subvenciones, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que tienen que hacer es poner un gasoil profesional. No es lo mismo pagar 100 euros más una vez al año, cuando te vas de vacaciones, que depender del carburante todos los días para tu trabajo", dijo.

As Gándaras, punto de encuentro

La protesta partió del polígono de As Gándaras, donde se reunieron antes de la hora prevista para el inicio —las once de la mañana— decenas de camiones.