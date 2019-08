Dos camiones de bomberos fueron movilizados por una cazuela desatendida

Un vecino del barrio Sagrado Corazón se quedó dormido este jueves mientras cocinaba, causando un incendio que asustó a los vecinos, pero que no causó heridos.

Dos camiones de bomberos, una patrulla de la Policía Local y una ambulancia tuvieron que desplazarse ayer alrededor de las 3 de la tarde hasta una vivienda del barrio Sagrado Corazón tras ser alertados de un posible incendio en el primero de un edificio de viviendas. Unos vecinos habían visto el humo y, mientras uno llamaba a emergencias, otro cogió el extintor de un comercio cercano y subió corriendo a extinguir el fuego. La rapidez de los vecinos hizo que, afortunadamente, nadie resultase herido y que, cuando llegaron los servicios de emergencia, el fuego ya estuviese apagado.

Los incendios por despistes como este, dentro de los cuales también se pueden incluir los accidentes con cigarrillos, velas, planchas, con estufas y otros tipos de generadores de calor, son los más habituales en entornos urbanos.

PRECAUCIONES. Como medidas de prevención, los bomberos aconsejan no poner prendas sobre aparatos que generen calor; no dejar nunca desatendidas planchas, fogones o velas; no fumar en la cama, asegurarse bien de que los cigarrillos están bien apagados antes de tirarlos a la basura y no sobrecargar los enchufes.