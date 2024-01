Los camioneros lucenses empezaron a circular por Francia con retrasos

Las protestas de los agricultores en Francia que han afectado a un centenar de camioneros lucenses durante la semana pasada no parecen calmarse; pero los vehículos han podido circular, si bien lo han hecho a velocidades menores y con recorridos más largos.

El gerente de Transportes Valín, Pablo Valín, comentaba este domingo que "a situación está normalizándose porque os desvían por estradas secundarias e van máis despacio". Valín explica que otros chóferes o los gendarmes les van anunciando los puntos en los que se pueden encontrar con piquetes o con embotellamientos.

No tuvo ningún vehículo parado este domingo, según aseguró. Solamente uno de sus camiones tiene destino en Francia, mientras que otra veintena lo tienen como país de paso. Todos ellos avanzaron porque cargan con productos perecederos, por lo que no les afecta la obligación de detenerse desde las 22.00 horas del sábado hasta las 22.00 horas del domingo.

Los conductores de su empresa le comentan que es una situación "desagradable" y que reservan horas de la jornada laboral para circular "pola noite, que é máis tranquilo".

Los camiones de Reyco, firma de Foz, llevan, sobre todo, mercancía industrial. Su responsable, Iván Marrube, indicó que sus chóferes habían hecho el descanso legal, por lo que arrancarían este lunes de nuevo.

Reyco tiene alrededor de cincuenta tráilers como media en Francia, que tanto descargan en el país como se dirigen a otros. "A media de camións que teño en Francia é cincuenta", comenta.

Sus conductores no se han encontrado con dificultades. Únicamente la de rodar a menor velocidad y los bloqueos porque "atacan os frigoríficos con alimentos sobre todo". Marrube lamenta que "os actos vandálicos son contra os estranxeiros. Non incendian os seus, que tamén exportan".

Reyco no se ha planteado dejar de transportar porque "as empresas españolas non paramos de traballar, non se vai parar de exportar" y Francia es un paso obligado hacia Europa. Señala que cada camión recorre unos 700 kilómetros cada día y que "un camión parado durante un día pode custar entre 800 e 1.000 euros". Su empresa tiene un contacto de 24 horas al día con los conductores.

Despliegue de fuerzas de seguridad

El Gobierno francés desplegará este lunes 15.000 efectivos de las fuerzas de seguridad para proteger las vías de acceso a París. Alertó que hará lo posible para evitar que camiones con productos extranjeros puedan ser afectados por la protesta.

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, se adelantó a los bloqueos "por duración indefinida" anunciados por las organizaciones agrícolas a partir de las 13.00 horas y que pueden dejar la capital incomunicada. "Una de las consignas es que ningún tractor pueda entrar en París y que los accesos a aeropuertos como Roissy y Orly, y el gran mercado internacional de Rungis puedan funcionar normalmente. Esa posición defensiva nos lleva a movilizar medios", señaló.