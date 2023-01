Un camión atropella a una yegua preñada en Bascuas

La parroquia lucense de Bascuas fue este lunes el escenario de un accidente entre un vehículo y un animal, en el que este, una yegua, resultó muerto. Por fortuna, el vehículo era un camión grande de trasporte de madera, por lo que el conductor no sufrió daños. La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar para levantar parte del accidente.

Los hechos, según explicó a este diario el propietario del caballo, sucedieron en torno a la ocho de la mañana, cuando uno de los tres animales que estaban en una finca de su propiedad saltó a la carretera. "Yo creo que hubo algo que los asustó", opina, "el lobo o el jabalí, porque salieron hacia la valla. La finca está cerrada con un pastor eléctrico y con alambre, pero saltó la valla".

Fue en el preciso instante que la yegua saltó la valla hacia la carretera cuando pasaba el camión que se la llevó por delante. Murió en ese momento, con el daño añadido de que estaba preñada, ya que su propietario se dedica a la cría, "tengo bastantes caballos. Esta era de raza trotona", lamenta, ya que el daño económico es doble al estar esperando un potrillo.

Sin embargo, considera que lo importante es que no hubiera personas heridas y que los daños en el camión no fueran grandes: "Se avisó a la Guardia Civil para hacer el atestado y para retirar el animal. No hubo problema porque la yegua estaba asegurada".

Lugo es la provincia gallega donde se registran más accidentes de tráfico con animales implicados, y una de las que más de toda España. Algunos años se han llegado a registrar hasta 90 accidentes al mes.

No obstante, no son los caballos los principales causantes, sino los jabalíes: según los datos de Tráfico, la red viaria gallega registra una media de al menos diez atropellos diarios de jabalíes, con mayores o menores consecuencias, lo que dispara la cifra hasta unos 3.500 anuales.

Pese a ello, los accidentes con caballo o vacas suelen ser muy diferentes, ya que por su altura se corre el riesgo de que animal salga disparado hacia el parabrisas al ser arrollado.