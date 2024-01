Fraga: el camino del legionario

La legión sirve de redención por incumplir la ley. Fraga (Vilalba, 1971) lo había hecho cuando llegó al cuerpo. Había quebrado la propia ley marcial. En cuatro ocasiones ignoró las convocatorias reiteradas para hacer la mili. Cuando se cansó de ser prófugo se presentó en el cuartel de San Fernando para saldar la deuda. "Chegaban multas á casa. Paguei 6.100 pesetas para saldalas", comenta con una voz áspera de fumar. Su coleta hace difícil imaginarlo cuando llevaba el pelo corto. Antes de militar había sido camarero en varios locales de Lugo.

En el sorteo de 1993 le tocó Melilla. Renunció a ser soldado normal, 'pistolo'. "Como "pistolo" pagábanche 1.700 pesetas; como lexionario, 43.000. Pensei: 'Se me matan, que me maten'. Eu tiña 22 anos e andaba sen un can, tanto me tiña estar vivo que morto. O capitán Barrachina díxonos que, para ser lexionario, había que ter espírito de aventura, un par de huevos e estar tolo. Tolo xa saes".

Al poco de ingresar en el tercio Gran Capitán -primera bandera, tercera compañía- entendió lo elevado del sueldo: "Quitábancho do corpo. Había que correr, tirar e reptar". Lo más duro era arrastrarse sobre el barro y los charcos bajo unas alambradas de espino. Cargaba con una mochila llena y un fusil Cetme. "O máis difícil era non engancharte nos arames e chegar ao final co "chopo" seco. Se se mollaba había hostias. O que non levou hostias é que non estivo na Lexión".

Fraga era fusilero explorador por su estatura. "Como son pequeno pasaba desapercibido. Era como se puxeses un coello no medio do monte e no monte non houbese onde esconderse".

Pasó tres años en Melilla "por reenganche". Al regresar a Lugo empezó a andar por las feiras con O Bigotes. Fraga tenía experiencia de haber trabajado como camarero. Antes, a los 16 años, hacía instrumentos en el taller de la Diputación, pero el torno tenía la mala idea de írsele a los dedos. Al regreso de la Legión estuvo dos años jugando en la Mindoniense. "Pagábanos por gol marcado e se perdiamos non cobrabamos".

De las ferias pasó a las pulperías. Acabó en la tómbola Cachichi repartiendo boletos para animar a jugar. En Lampazas había conocido al hostelero Jaime Veiga. Este lo contrató para la seguridad de una discoteca de Barcelona. "Eu vivía no Ensanche, no mesmo edificio que Peret. No piso había un camareiro. Foi este quen me propuxo facer contrabando para O Cubano". O Cubano no era de Cuba; había vivido en el país, pero era de Santiago.

Contrabando. "Cando tiñamos día libre conduciamos da Seo de Urgel a Andorra. Eu levaba un Ford Mondeo. Faciamos varias viaxes. Eu entraba polo paso 1 e saía polo tres. Na seguinte volta entraba polo paso 4 e saía polo 8. Facíase así para que os policías non se desen conta. Conduciamos catro. Chegabamos a un almacén grande, cargabamos as cantidades de tabaco e alcohol que se permitían para cada persoa e volviamos á Seo de Urgel. O Cubano poñía os coches e a mercadoría, nós poñiamos o risco de ser detidos. Pagábanos 250 euros por viaxe".

Fraga recuerda que serpenteaba bajo las alambradas de Melilla como una aventura, relata sus idas y venidas con alcohol y tabaco de estraperlo como si hubiese trabajado en una película de espías. Pero la niñez le duele. Nacido en Vilalba, lo trajeron a Lugo al colegio Alonso Vega, en la Avenida de Madrid, con 5 años. Los viernes, a las ocho de la tarde, podían volver a casa. "Non tiña un can. Había un revisor que me regalaba o billete. Se non o conseguía, volvía andando; con frío, con chuvia. Tiña oito ou nove anos. Daquela non coñecía o 'paso-legión'".