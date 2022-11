Un camiño entre as aulas e os despachos

A vida ou a política deulle a Pilar Pin varias oportunidades para convertirse na muller empoderada que foi e aínda é, xa lonxe dos cargos e desde a súa posición de xubilada. Ela suma outra cousa máis que a levou polo camiño que percorreu: o traballo.

Esta mestra e pedagoga comezou a militar no socialismo lucense sendo aínda moi nova, cando estudaba Maxisterio. Ao longo da vida, a política deulle a oportunidade de coñecer de preto as tres administracións —a local, a autonómica e a nacional— exercendo distintos cargos ata voltar ás aulas, de novo, tan só uns anos antes de encarar a súa xubilación.

Pilar Pin foi concelleira en Lugo, directora xerente da Fundación Galicia Emigración e, finalmente, xa en Madrid e baixo o Goberno de Zapatero, asesora da Secretaría de Estado de Educación e directora xeral de Cidadanía Española no Exterior, un cargo que lle permitiu recorrer medio mundo explicando a lei que concedía a nacionalidade española aos fillos de emigrantes e exiliados.

"O Goberno cubano non quería que fose alí e, ata o día anterior, non me concedeu o visado. Non lles interesaba esa lei porque tiñan medo que se lles fose máis de medio illa porque moita xente tiña antepasados españois", comenta agora, unha década despois.

Foron anos de avións e hoteis viaxando por América, Europa e África, sobre todo. Ao tempo que descubría mundo e lograba tender lazos coa cidadanía galega e española no exterior, Pilar Pin empoderábase como unha muller feita a si mesma, que casou e tivo dous fillos moi nova pero que foi buscando, pouco a pouco, un espazo na súa vida.

"Rematei COU con 16 anos e daquela quería facer Arquitectura, pero meus pais non me deixaron ir a Madrid. Era moi nova e sairía caro. Dixéronme que era mellor que fixese algo curto en Lugo e fixen Maxisterio. A vida vaite levando por outros lados e, sen buscalo, moitas veces inicias outro tipo de percorrido", conta.

Así foi como esta rapaza con raíces en Baleira e que veraneaba en Foz, se convertiu en mestra e foi dar clase á súa primeira escola, en Boimorto, na Coruña, que ela recorda, no ano 1979, como "a Galicia profunda". "Había moita miseria. Alí descubrín unha realidade que non coñecía. Vin pequenos que pasaban fame e os mestres faciamos un labor social, recollendo roupa e zapatos para estes nenos. Xa daquela tiña unha sensibilidade social moi forte!", asegura Pilar Pin.

De Boimorto pasou aos colexios Anexa, As Gándaras, Luis Pimentel e ao IES Ánxel Fole, onde foi orientadora, ata que se meteu a política polo medio. "Con 18 anos, xa estaba militando no Partido Socialista Popular (PSP), de Tierno Galván. Sentín, desde moi nova, esa inquedanza pero pasaron anos ata que fun concelleira. Antes, tiven dous fillos. E, finalmente, en 1995 concurrín ás eleccións municipais polo PSOE. Gañou Joaquín García Díez, do PP, pero eu saín concelleira. Lembro que era un goberno moi participativo e en moitos temas nunca tivemos que chegar a votar porque estabamos de acordo", afirma.

Do Concello pasou, nuns anos, a dirixir a Fundación Galicia Emigración, dependente da Xunta, entre 2005 e 2007. Un ano despois, marchou a Madrid, como vogal asesora da Secretaría de Estado de Educación, e de 2009 a 2011, foi directora xeral de Cidadanía Española no Exterior.

Coa marcha de Zapatero e a entrada de Rajoy no Goberno, Pilar Pin voltou a Lugo, esta vez para retomar a súa profesión, a de docente. Neste caso, para dar clase de Xeografía e Historia no instituto de Meira, onde se xubilou.

"Agora levo seis anos en Madrid, onde sempre tiven casa. Meus fillos tamén están aquí, pero viaxo a Lugo moi a miúdo. E en Madrid fago a vida que quero facer e, fundamentalmente, axudo a criar aos meus dous netos", apunta Pilar Pin.

Cos seus 60 e pico anos moi ben levados, esta figura do socialismo lucense asegura que pasa o seu tempo, como xubilada, facendo as cousas que lle gustan: ler, pasear, ir ao cine, ao teatro e a concertos e, sobre todo, viaxar. Pero, no medio de toda esta intensa vida cultural, Pilar tamén atopa tempo para o que lle deu sentido a toda a súa vida: a militancia.

"Sigo militando e participo nas distintas actividades políticas que organiza o PSOE en Madrid. O outro día fun a unha manifestación pola sanidade pública. Gústame ver os compañeiros, axudar nas campañas... En canto aos cargos, agora xa non penso niso. As miñas vanidades están cubertas e hai que dar paso ás novas xeracións. Se tivese que facer un balance da miña vida, poñería en primeiro lugar ser nai. E, despois, como profesora tiven moita sorte e fun feliz, e na política, houbo de todo...", confesa.