Camine con diligencia, que lo pagará usted

Si usted camina por una calle de Lugo y tropieza en una baldosa que está mal colocada excusa presentar una reclamación por daños al Concello, aunque el accidente le suponga baja médica y daños de los que tarde meses en recuperarse. La culpa no es de la falta de mantenimiento de la ciudad sino suya, que no camina "diligentemente".

Con este argumento, la administración municipal rechazó todas las reclamaciones por daños patrimoniales derivados de este tipo de accidentes que resolvió durante el año pasado, aunque en algún caso las consecuencias fueron las señaladas anteriormente, como pudo comprobar este diario de quien las sufrió.

La administración local cree que problemas como un rebaje de 1,5 milímetros en una zona peatonal del casco histórico o una tapadera de boca de incendios son elementos "non ocultos" y "facilmente perceptibles" con un "deambular dilixente", por lo que deriva la responsabilidad de las caídas a los ciudadanos. En algunos casos, apunta, además, que la acera es suficientemente ancha como para evitar esos obstáculos. "No es un defecto oculto que entrañase un riesgo imprevisible e inevitable para la deambulación", se utiliza como fórmula en muchas respuestas.

La falta de control en el acceso de vehículos a zonas peatonales contribuye al deterioro de su pavimento, al igual que la entrada permitida en muchas ocasiones de vehículos de gran tonelaje, por ejemplo para verbenas en la Praza Maior. La brigada municipal de vías y obras suele tener dos operarios dedicados de forma continua a la reparación de losetas, pero a la vista está que no es suficiente.

Esta circunstancia llamó la atención del PP, que sugiere más sensibilidad por parte de la administración pública y, como mínimo, un mayor mantenimiento de la ciudad. De las 41 reclamaciones recibidas el año pasado, por distintos motivos, la mayoría fueron desestimadas y en numerosos casos los afectados acabaron desistiendo por la dificultad para completar el proceso de reclamación. En varios casos, los ciudadanos acudieron a registrar la reclamación y se les daba un plazo de diez días para completarla, pero no podían cumplirlo porque no obtenían cita en el propio Ayuntamiento en ese periodo.

DAÑOS POR BACHES. Entre las reclamaciones patrimoniales aceptadas por el Concello figuran varias relacionadas con daños en coches ocasionados por baches, una circunstancia que llama la atención al PP porque la conducción sí exige mucha atención en la vía pública, a diferencia de cuando se camina, y a que los daños por baches son materiales y no personales.

"Con esto no queremos decir que el Concello no tengan que pagar los daños derivados de baches. Lo que decimos es que, muchas veces, el resalto de una baldosa o tapa de registro mal colocada es algo que no se ve y no se percibe, por lo que no se puede evitar y, en esos casos, las caídas son muy peligrosas y provocan daños físicos y secuelas que la administración tiene que asumir, en lugar de derivar la responsabilidad al afectado", señala la concejala popular Mar Carballas.

El Concello también admitió indemnizar a los dueños de dos vehículos que sufrieron daños por la caída de ramas de un tilo en la Avenida de Ramón Ferreiro en 2019, por los que abonó 8.022 euros.

El resto de reclamaciones estimadas se deben a inundaciones provocadas por roturas en las canalizaciones municipales de agua, lo que, en opinión del PP, viene a darle la razón sobre la necesidad de avanzar en la renovación de la red de agua.

El coste para las arcas municipales de las reclamaciones estimadas fue en 2021 fue de 38.410 euros, según informó el Partido Popular.