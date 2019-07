Camiñar polo cemiterio sen pisalo

O turismo de cemiterios é cada vez máis tendencia e o Concello de Lugo, sabedor desa realidade e do patrimonio que agocha a súa principal necrópole, vén de publicar unha web, www.cemiterio.lugo.gal, que permite percorrer o camposanto de San Froilán dende o ordenador ou o teléfono móvil en calquera momento de dende calquera lugar.

A ferramenta dixital ten como base o Google Maps, sobre o que se fixaron fotografías de máis dun cento de puntos de interese: 47 imaxes son fixas e 79, panorámicas de 360º. Todas do lucense Álvaro Barreiro. Ademais, a páxina contén dous documentos explicativos e dúas galerías de fotos do mausoleo da familia Ventosinos e do panteón de García Abad, dúas das construcións de maior valor artístico do camposanto.

Estes dous monumentos son algúns dos que se poden ver en detalle e dende tódalas perspectivas grazas ás fotografías de Barreiro. O panteón de quen foi coengo da catedral de Lugo, Ramón García Abad, é obra do arquitecto Nemesio Cobreros, foi construído en 1888 e reproduce un modelo de arquitectura funeraria francesa, con características propias da arquitectura historicista, que se pode encontrar no cemiterio de Bordeos. Tamén do século XIX e exemplo desa mesma arquitectura, cunha clara tendencia neoclásica, é o panteón da familia Ventosinos, situado á entrada da necrópole. Este último foi declarado en 2015 mellor monumento funerario de España, dentro dun certame organizado pola revista Adiós Cultural.

A falta de rexistros fai imposible contabilizar o número de visitas que recibe, pero o personal que traballa no cemiterio de San Froilán afirma que este número é cada vez maior

O cemiterio de San Froilán forma parte da Rede de Cemiterios Patrimoniais, a Asociación Europea de Cemiterios e está na Ruta dos Cemiterios Españoles e Europeos e na Asociación de Entidades Municipais de Cemiterios. A pesar de que o lugar está fóra da cidade -a 4,2 kilómetros do centro e a 500 metros do Camiño Primitivo-, o camposanto cada vez recibe máis visitas turísticas, segundo percibe o persoal que traballa nel, xa que non hai rexistro. Así o explicaba hai uns días a exconcelleira Rosana Rielo, que se ocupou desta área nos últimos anos. "Hai servizo de bus e ten un aparcadoiro moi grande, e o feito de estar un pouco afastado dálle un punto de tranquilidade", sinala Rielo, que destaca a importancia de poñer en valor o camposanto tamén para os veciños de Lugo. "Forma parte da nosa historia, igual que os restos romanos. O cemiterio tamén é historia da cidade", recalca.

O tour virtual permite percorrer todas as rúas do cemiterio e espazos como o Xardín das Lembranzas e facer paradas en puntos de interese.

Nos últimos anos, o Concello non só buscou promocionar o cemiterio entre os turistas, senón que tamén os veciños coñezan o seu patrimonio e visiten o lugar doutro xeito. Así, as visitas teatralizadas cada vez teñen máis público e é habitual que quen acude a unha repita, xa que sempre son distintas. "Fanse con moito respecto e hai xente que as agradece porque son un acompañamento que lles facilita a visita ao cemiterio", asegura Rielo.