Carme Adán presenta unha obra sobre nacionalismo galego e políticas feministas

O Vello Cárcere acolleu o venres 18 a presentación do novo caderno da Fundación Galiza Sempre. O texto, titulado 'Vivas e Libres. Lexislación e violencia machista: Contribucións do nacionalismo galego', escrito por Carme Adán, únese á serie Ideas Impresas, que consta xa de 13 cadernos de análise da situación política actual.

O acto de presentación do caderno contou coas intervencións da autora, Carme Adán, que estivo acompañada pola concelleira de Cultura e vicepresidenta da Deputación de Lugo, Maite Ferreiro, e por Branca Rodríguez Pazos, activista no eido do feminismo.

A través deste novo caderno de formación e análise, a autora, catedrática en filosofía e pensadora feminista, fai un pequeno percorrido polas contribucións do nacionalismo galego ás políticas públicas feministas de Galiza. Ao longo da obra pon o foco en todo aquilo que atinxe á violencia machista dende unha dimensión lexislativa.