Los cambios de tráfico en la Avenida da Coruña complican el acceso a Paradai

Los conductores que pasaban ayer por la Avenida da Coruña, desde la Ronda da Muralla, y pretendían bajar hacia Paradai por Otero Pedrayo se encontraron con una señal en el semáforo de prohibido el giro a la derecha y una valla con una dirección prohibida a la entrada de la calle.

Tras algunos titubeos, los vehículos continuaron la marcha por la Avenida da Coruña hasta encontrar el desvío correcto para ir hacia Paradai unos metros más adelante, por la calle Perpetuo Socorro, que desemboca en el último tramo de Otero Pedrayo, donde se conserva la bidireccionalidad de la vía.

El objetivo de esta medida del Concello -encuadrada dentro del plan de reordenación del tráfico que está afectando a toda la zona de A Milagrosa y también a la Avenida da Coruña- no es solo eliminar atascos y dar más fluidez evitando que los coches saturen la Ronda da Muralla. También se pretende, sobre todo, evitar accidentes. "A rúa Otero Pedrayo, no treito que enlaza a Avenida da Coruña con Ramiro Rueda, pasa a ser de sentido único para reducir a perigosidade deste cruce", explica el teniente de alcalde y edil de movilidad, Rubén Arroxo.

El desvío hacia Otero Pedrayo desde la Avenida da Coruña solo se podía hacer, hasta ahora, desde la Ronda da Muralla y no en sentido inverso, donde estaba prohibido hacer el giro.

A partir de ahora, muchos de los conductores procedentes de la Ronda tratarán de evitar la Avenida da Coruña y desviarse por la calle Monforte o bien por Serra de Ancares, en dirección a Otero Pedrayo, para acceder a la Segunda Ronda y a Paradai.

La Asociación de Vecinos, Comerciantes e Industriales del Distrito de A Milagrosa ve positivo este cambio circulatorio en la Avenida da Coruña dado que, según opinión, dará más fluidez al tráfico rodado de la zona.

"Non queda mal. Antes había moitos atascos nese cruce porque só había un carril de acceso hacia o parque de Frigsa e hacia o centro. Agora xa non é así. Hai dous carrís e o da esquerda vai hacia a Ronda da Muralla e o da dereita, hacia a antiga Frigsa. Polo tanto, acabáronse as retencións", explica Luis Abel, uno de los integrantes de la directiva de la asociación, quien también opina que el desvío de la circulación de la Ronda da Muralla por Serra de Ancares también contribuirá a reducir el tráfico en la Avenida da Coruña.

Otro de los colectivos vecinales de la zona, la Asociación de Veciños da Milagrosa no ve tan claro el cambio circulatorio dado que, según su presidente, Valentín Arias, "desta maneira hai menos accesos a Paradai desde a Avenida da Coruña, polo tanto haberá que mirar se son suficientes os desvíos polas rúas Perpetuo Socorro e Irmáns Carro".

Valentín Arias propone, por otra parte, que un tramo de la calle Río Navia, desde el cruce con Río Ser, pase a ser solo unidireccional de subida hacia Valle-Inclán.

En cambio, afirma que ve positiva la reordenación de tráfico en la calle Xulia Minguillón, que pasó a ser solo de bajada desde la Avenida da Coruña hasta A Milagrosa, convirtiéndose así en el principal acceso hacia la iglesia a través de la rúa Milagrosa.

Para Valentín Arias,la peatonalización de la plaza de la iglesia y las calles Menorca y Mallorca -actualmente y para favorecer las terrazas, solo para residentes, carga y descarga y comercio- ya es suficiente y pide un estudio del tráfico para evitar más atascos.