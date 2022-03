Un cambio radical de look

La pandemia le empujó a dar el giro profesional que llevaba tiempo barruntando. Tras casi 20 años atendiendo a personas en salones de belleza, los siete últimos con negocio propio, Cristina Valcárcel echaba el verano pasado la llave a su local y ahora se gana la vida bañando, secando y cortando el pelo a perros. "Sempre quixen traballar con animais, pero non sabía moi ben cara onde dirixirme. Coa pandemia dixen ata aquí, vou cambiar de rexistro", explica esta peluquera canina.

Cristina Valcárcel vio que iba creciendo la demanda de cuidados de peluquería y estética a los perros. Cada vez hay más dueños de mascotas. Solo en la capital lucense se cifra en cerca de 19.500 el número de canes, lo que supone uno por cada cinco habitantes.

Una vez que halló una alternativa al oficio que no le acababa de satisfacer, buscó cómo formarse. Encontró la academia Pets & Us, en San Roque. Dio los primeros pasos con cautela. Quiso comprobar si realmente le gustaba el cuidado de las mascotas. Compaginó el aprendizaje con seguir en su peluquería.

En julio del año pasado, "cando vin que me gustaba", según explica, cerró su negocio. Y no tardó en que se le abriesen las puertas. Al mes siguiente le surgió una oferta en una clínica veterinaria. Allí trabaja a media jornada y dos mañanas a la semana continúa con su formación en la academia.

CARACTERÍSTICAS. "É un traballo de moita paciencia. Non sabía que requería tanta. Eu teño moita", asegura Cristina Valcárcel. Bañar, secar y cortar el pelo a los perros no se parece tanto como hacérselo a personas, como se podría creer. "Cos humanos traballas cunha mecha guía, cos cans a man alzada, sen apoio... E logo estes non paran. Leva moito máis tempo", explica esta profesional, que reconoce que juega a su favor que "xa sabe manexar unhas tesoiras, a máquina de cortar o pelo...".

Esta peluquera canina dice que puede tardar hasta cuatro horas en acabar de atender a alguna mascota. Dos son los factores determinantes, a su juicio, "como se portan os cans e en que condicións veñen, por exemplo se traen moitos nós".

Esta profesional, que tiene dos perras, una desde hace seis años y otra adoptada hace tres meses, precisa además que ese comportamiento "depende da educación que lle dan e do carácter do can". Por la experiencia que tiene, los más pequeños son "os máis rabudos", como por ejemplo los caniches y los yorkies.