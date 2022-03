El cambio del PXOM para hacer jardín en O Garañón espera informe de la Xunta

El borrador para la modificación puntual del PXOM que permitirá eliminar la edificabilidad de O Garañón y convertir el terreno en zona verde, así como el documento de evaluación ambiental del mismo, acaban de pasar el trámite de exposición pública en la Xunta –terminó el 16 de marzo– y ahora la administración autonómica debe emitir el informe de evaluación ambiental. Con las consideraciones que haga, el gabinete privado al que el Concello encargó la modificación del PXOM elaborará el documento definitivo para someterlo a aprobación del pleno municipal. A continuación deberá haber exposición pública y finalmente la modificación tendrá que ser aprobada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Aunque todavía quedan varios meses de tramitación, el proceso para modificar el planeamiento urbanístico en esta zona avanza, a diferencia de lo que sucede con el expediente para reponer la legalidad, que es tanto como derribar las torres que en su día paralizó la justicia y que con el tiempo acabaron siendo declaradas ilegales, al igual que la urbanización del terreno, que también habrá que deshacer.

Este expediente se inició en varias ocasiones en los últimos años, pero nunca prosperó, entre otros motivos, porque uno de los funcionarios encargados de tramitarlo es uno de los que en su día dio el visto bueno a este proyecto urbanístico y su tesis es que ese terreno a día de hoy es edificable, por lo que el dueño podría presentar un proyecto alternativo. Hay que recordar que el problema de base de esta urbanización es que en un primer momento no contó con informe de la Dirección Xeral de Patrimonio, porque promotor y Concello entendían que no era preceptivo, y cuando se solicitó, el dictamen resultó desfavorable por el impacto de las construcciones proyectadas, que ya habían empezado a levantarse, y también por determinados aspectos de la urbanización del terreno.

PROMOTOR. Entre tanto, y fruto de la paralización y los problemas judiciales del proyecto, el promotor quebró. La parcela pertenece hoy al que era su principal acreedor, el Banco Santander, por lo que la probabilidad de que se presente un proyecto alternativo parece baja, entre otras razones, por la dificultad que podría tener sacarlo adelante. De hecho, el juzgado ourensano que lleva el proceso concursal del promotor publicó hace unos meses la subasta de la parcela, pero posteriormente esta fue desconvocada, a solicitud del banco, que no dio una explicación pública de las razones.

Tampoco el gobierno local aclara cuál es su estrategia para hacerse con un terreno en el que proyecta extender las cuestas del parque Rosalía, arguyendo el interés por alcanzar el acuerdo más beneficioso para el interés público. El camino podría ser primero aprobar la modificación del PXOM y después intentar hacerse con el terreno, cuyo valor sería ya menor al quedar sin edificabilidad.

La revisión del PXOM obedece a un mandato judicial, ya que el planeamiento está anulado en esa zona, y es también una decisión del gobierno local, que la oposición comparte a medias. Aunque esta defiende el derribo de las torres, cree que deberían estudiarse alternativas para recolocar la edificabilidad y que esta no tuviera tanto impacto y, a la vez, el coste para el erario público fuese menor, ya que no está claro cómo se va a hacer con esa propiedad el Concello y en cuánto habrá que acabar indemnizando al promotor. La reclamación que este tiene presentada en el juzgado es de unos 15 millones, pero ya avisó de que la elevaría a 26 si finalmente la parcela queda sin edificabilidad. En el Concello hay técnicos jurídicos -no todos- que cuestionan el alcance de esa indemnización.

Se restituye la rasante y se sitúa en equipamiento junto a la actual explanada

El proyecto de modificación del PXOM en O Garañón pasa por suprimir la edificabilidad que tenía asignada este terreno (16.418 metros cuadrados) y dejar solo la destinada a equipamiento público (1.590 metros cuadrados).

De esta forma, la superficie destinada a zona verde pasa de 3.951 a 8.178 metros, a los que hay que sumar 1.175 metros de viales.

La modificación del PXOM pasa fundamentalmente por restituir la rasante natural del terreno y ubicar el edificio dotacional. Este se propone a continuación de la explanada que hay en el fondo de las cuestas del Parque, al lado del pabellón. Se presupone que será un edificio de usos culturales o deportivos. El acceso para vehículos sería a través de esa explanada y el de personas, por el vial que baja serpenteando por las Cuestas.

DESDE 1969. La edificabilidad asignada a esta zona de la ciudad lleva años siendo objeto de batalla política. La tiene desde el plan de 1969 y en el de 1991 —con el que se aprobó la urbanización— se rebajó algo, pero a cambio de renunciar el Concello lo que le correspondía.