Dos pacientes de Illas Canarias denuncian que el Sergas les ha cambiado el médico de cabecera, sin ningún aviso previo y sin darles la oportunidad de volver a su cupo original.

La situación está relacionada con la oferta de plazas de difícil cobertura, en la que el Sergas consiguió que se incorporasen nueve profesionales a ocho centros de salud, siendo el de Illas Canarias uno de los tres de Lugo ciudad en dónde se creó una plaza. Para dotar de pacientes el cupo de los nuevos médicos el Sergas optó por quitar pacientes al resto de facultativos de cada centro, sin notificárselo con antelación.

"Me cambiaron de médico sin avisar, me enteré cuando llegué al centro de salud", explica María Fernández, que es paciente de Illas Canarias y compartía médico con sus padres. Ahora ellos siguen en el mismo cupo y ella ha sido transferida al del nuevo facultativo.

Fernández presentó una reclamación solicitando volver a su cupo original pero le informaron de que, como su médico de siempre tenía el cupo cerrado, tendría que esperar seis meses. Ese es el período de tiempo que los pacientes que piden voluntariamente un cambio de facultativo deben permanecer con el nuevo antes de poder solicitar un nuevo cambio.

"No se ha tenido en cuenta el derecho que tenemos los pacientes a elegir médico, ni el vínculo que un paciente crea con su médico de cabecera", explica la paciente que, además, sufre otro inconveniente a mayores.

"Como trabajo por la mañana y por la tarde solía pedir cita con el médico a las dos de la tarde, que era una hora que me venía muy bien", apunta. Sin embargo, el médico que le han asignado tiene consulta dos días por la tarde y tres por la mañana, lo que le dificulta el acceso.

A Macarena Ojea, otra paciente del mismo centro de salud, le pasó algo muy parecido. En su caso han cambiado a toda su su familia sin avisar: ella, su marido y su hija de 18 años. "Presenté una reclamación pidiendo volver con nuestro médico anterior. Me dijeron que la remitiese a la gerencia de Atención Primaria. Recibí una carta, que no logró saber quién redactó porque no se identifica, en la que me dicen que la razón del cambio de médico es el reajuste de cupos y para ofrecer una mejor atención y me piden que disculpe las molestias. Nada más", apunta.

Ojea, que llevaba 16 años como paciente de su médico de cabecera, presentó acto seguido una nueva solicitud de cambio, en la que su facultativo firmó que se aviene a que se una a su cupo pese a tenerlo cerrado. Si no funciona tiene intención de presentar una tercera.

Recuerda que, en el decreto que regula el derecho del paciente a cambiar de médico de Primaria, se explica que el Sergas puede cambiar a una persona de cupo. "Pero dice que debe avisarle con un mes de antelación para que ese paciente cuente con tiempo para manifestar si acepta o rechaza ese cambio", apunta.

Ante el hecho de que se inste a los pacientes a esperar seis meses antes de cambiar recuerda que ese plazo se fija para los cambios voluntarios. "Pero yo no elegí cambiar de médico ni sé qué criterios usaron para hacerlo", señala.