Las cámaras de control de acceso al casco histórico comenzarán a funcionar en semanas

El Concello de Lugo pondrá a funcionar en las próximas semanas las cámaras de control de entrada al casco histórico, que llevan años instaladas. Durante seis meses lo harán en fase de pruebas, de manera que no se multará a los conductores que entren sin haber registrado la matrícula de su vehículo y haber obtenido autorización para entrar al recinto amurallado, aunque la intención es que sí reciban una notificación de que han infringido la normativa y de que deben obtener el permiso.

La alcaldesa, Paula Alvarellos, informó este martes de esta medida tras la reunión que mantuvo el lunes con la Asociación de Veciños Centro de Lugo y tras habérsela comunicado también a la asociación de comerciantes y hosteleros Lugo Monumental y a AdisLugo, el colectivo de distribuidores de productos de hostelería y de alimentación.

La regidora explicó que, para intentar causar el menor trastorno posible a los residentes, el Concello empleará los datos que tiene en sus bases para enviar una carta a las personas que tienen vehículos a su nombre. Se les informará de la entrada en funcionamiento del sistema de control de accesos y podrán modificar los datos si son incorrectos.

Para facilitar este trámite, el Concello establecerá dos puntos de atención presencial, en la oficina de Mobilidade de la Policía Local (en Sanfiz) la realización que puedan hacer este trámite, y en el edificio de Novas Tecnoloxías del Concello, que tiene acceso por la parte posterior de la casa consistorial. Los vecinos podrán confirmar o modificar los datos de matrículas y resolver dudas.

Asimismo, estos dos puntos servirán para canalizar las solicitudes de cualquier conductor, sea vecino o no del casco histórico, que necesite acceder a él regularmente, como es el caso de los repartidores de mercancías o de los taxistas.

Las cámaras de lectura de matrículas están instaladas en los lugares de acceso al casco histórico, aunque actualmente, debido a las obras de peatonalización, solo hay dos entradas disponibles: por la Rúa do Teatro y por Montevideo.

El sistema está preparado para que las cámaras lean las matrículas de los vehículos y, en caso de que estas no estén registradas, se active automáticamente un expediente sancionador. No obstante, no está previsto que esta circunstancia se produzca hasta que acaben las obras del centro y el sistema esté totalmente implantado, según recalcó el gobierno local.

El sistema también está preparado para permitir que cualquier conductor pueda acceder a los párkings que hay en el casco histórico, ya que las matrículas que registren las cámaras municipales se contrastarán con las de las cámaras de los estacionamientos, según se explicó hace años, cuando se anunció la intención de modificar el control de acceso de coches al centro.

Por otro lado, la alcaldesa informó de que en los próximos días se publicará un bando en el que se recordarán las limitaciones que existen ya para entrar con vehículos al casco histórico (no pueden exceder las 5,5 toneladas, salvo excepciones y con autorización previa), así como el horario y las zonas de carga y descarga. El reparto se puede hacer entre las 7.00 y las 11.00 horas y entre las 15.30 y las 17.30 horas. También se intensificará la vigilancia policial.