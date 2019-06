La masa de aire frío situada en el Atlántico que evitó la llegada de la ola de calor a Galicia se va. A partir de este jueves, las temperaturas empezarán a ascender, especialmente en Lugo. Se esperan máximas de 29º en buena parte de la provincia y, durante el fin de semana, se llegará a los 33º.

"As zonas que máis sufrirán as altas temperaturas serán as do sur da provincia: Quiroga, Terra de Lemos, Chantada, Lugo, Sarria e Ancares", explica el experto de MeteoGalicia, Alberto Romero. En Monforte, los termómetros rondarán los 30 y 33º a lo largo del día durante el fin de semana.

Durante el fin de semana, los termómetros descenderán hasta los 14º en las noches de Lugo. "As temperaturas que teremos serán as propias desta época do ano, é posible que non haxa alertas por causa da calor", conta o experto.

La zona más calurosa de Galicia será O Ribeiro de Ourense, con 34º durante el día. La caída del sol también ofrecerá un respiro en esta zona, donde la oscilación térmica durante las noches será de 20º.

OLA DE CALOR. A pesar de este aumento, no se puede considerar que sea una ola de calor. "Unha das condicións para que o sexa é que haxa máis de tres noites nas que as mínimas non baixen dos 20 grados", indica Romero.

El motivo por el que la ola de calor no hizo efecto en Galicia hasta hoy -además de las bajas presiones situadas en el Atlántico- es su procedencia. Si en Marruecos hace mucho calor, es más probable que en la comunidad también.

Las masas de aire caliente del país africano pueden desplazarse hacia el norte hasta tocar la costa sur de Portugal, escalar el país vecino y subir nuestros termómetros. La semana pasada, los marroquíes no tuvieron calor, pero los argelinos sí. Las olas de calor que afectan a Argelia ascienden por el centro y el este peninsulares.