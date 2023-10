El calor extremo no devalúa el gran fin de semana del San Froilán

Los 33 grados que se alcanzaron en la ciudad no son propios de un octubre de esta latitud ni son los 33 grados del verano. El sol pica e incomoda mucho más, por eso las sombras volvieron a ser espacios cotizados en el que, pese a todo, volvió a ser uno de los días grandes del San Froilán.

Las sombras se cotizaban en las terrazas, en las calles y en el ferial, donde algún senegalés acumulaba botellas de agua vacías a la sombra de uno de los tilos de Rodríguez Mourelo. En frente, un puesto con plumíferos y no muy lejos otro con paraguas inspiraban compasión y eran la demostración de que el –mal llamado– buen tiempo puede acabar siendo un problema. Y puede que también sea una señal de que feriantes y programadores quizás tengan que darle una vuelta al San Froilán si continúa la tendencia meteorológica que se observa en los últimos años y que no parece más que acentuarse.

Después de una semana de días igualmente veraniegos y con una predicción meteorológica similar para el fin de semana, muchos lucenses y ciudadanos de otros lugares escogieron la playa o el pueblo frente a una fiesta que este año ofrece pocas novedades. Aunque un programa lo suficientemente amplio y variado parece compensar esa circunstancia y la ciudad vivió un día de mucha actividad y de notable afluencia de gente dispuesta a disfrutar de la fiesta.

Las casetas del pulpo volvieron a estar llenas y en otras pulperías de la ciudad hubo colas hasta cerca de media tarde. Por la mañana, el festival de cultura tradicional en la Praza de Santa María contó con mucho público, al igual que la feria de la miel, que continuará este domingo durante en la Praza da Soidade. También seguirá hoy, último día, la feria de alfarería, a solo unos metros de distancia, al lado de la Praza de Abastos. Se puede ver cerámica gallega y de varias zonas más del país. Por segundo año acudieron artesanos de Castilla, Extremadura y Andalucía, a los que sorprendió el calor que están soportando en las conocidas como grandes fiestas del otoño gallego, Fiestas de Interés Turístico Nacional desde hace años.

Tampoco el ferial dejó de tener gente durante todo el día, incluso en las primeras horas de la tarde, cuando resultaba abrasador caminar por él. El parque Rosalía de Castro ofrecía un refugio ideal y eso propició que muchas personas acabaran conociendo y disfrutando del San Froilán Tecedeiro.

Al atardecer, temperaturas ya más amables permitieron disfrutar del festival de coros y bandas que se celebró en A Soidade, al igual que sucedió por la noche con los

Al ya de por sí largo y variado programa oficial siguieron sumándose muchas otras propuestas de forma libre, sobre todo por las calles del centro, como las estatuas humanas, la música peruana o los artistas que pintan en vivo. El dominio de los aerosoles de algunos de ellos al lado de la puerta de Bispo Aguirre es otro clásico del San Froilán y ayer se volvió a ver mucha gente en torno a ellos. Las ventas parecían otro cantar.

Y como sucede en las principales jornadas festivas, el Concello llevó actividad a alguna otra zona de la ciudad. En la Praza do Camiño Primitivo, en As Fontiñas, hubo magia.

Pero si el programa este sábado fue intenso y la jornada calurosa, este Domingo das Mozas no será menos. Se esperan también más de treinta grados, que no serán difíciles de llevar por quien elija sumarse al Día del Traxe Tradicional con vestimenta de época. El otro gran acto del día, la ofrenda a la escritora Rosalía de Castro, a cargo de la actriz Melania Cruz, será en el Parque, a la sombra. No hay excusa para perdérsela.