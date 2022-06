El calor avanza este martes en Lugo

Galicia se libró de las primeras jornadas de la ola de calor que castiga buena parte de la Península, pero las máximas han acabado subiendo también en la comunidad. Prueba de ello son los casi 39 grados alcanzados este lunes en Vilamartín de Valdeorras, los cerca de 38 de A Arnoia o Leiro o los 36 de Verín o Rubiá, registro que también se rozó en la ciudad de As Burgas.

En la provincia de Lugo solo algunos puntos del sur superaron la barrera de los 30 —caso de Ribas de Sil, Monforte o Quiroga—, aunque las previsiones apuntan a que serán más martes. De hecho, Meteogalicia sitúa la máxima esperada en la capital en torno a los 32 grados, casi diez más que los estimados para este lunes.

Y es que anuncia que las máximas ascenderán de "forma moderada" en el norte de Lugo —después de que en el caso de A Mariña no alcanzasen este lunes los 20 grados—, al tiempo que descenderán algo en la franja atlántica, en una jornada en la que irán entrando brumas por ese litoral que se extenderán a toda la costa con el avance del día.

En general, se mantendrá la influencia anticiclónica y el aire cálido sobre la comunidad, por lo que se espera un día de cielos poco nublados o despejados y que las mínimas asciendan ligeramente.

Así las cosas, con la previsión para Ourense instalada en los 35 grados y con un miércoles en el horizonte en el que casi todas las ciudades aparecen por encima de los 30, Meteogalicia sigue "atenta" a la evolución de las temperaturas.

Seguimos atentos á #oladecalor e os posibles efectos en #Galicia.



Na fin de semana libramos pola combinación do nordés no norte, brisa nas Rías Baixas e tormentas no interior.



Hoxe aínda non hai avisos pero non os desbotamos para mañá cando xa non teremos o nordés de parapeto. pic.twitter.com/ifLZEB8Hxj