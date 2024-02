Montse Valcárcel: "Teño calma pero un home que me trate con paternalismo alporízame"

Cal foi o peor momento da súa vida política ata agora, un no que pensase en deixalo todo.

Acabo de entrar en política, non tiven ese momento.

Se só puidese sacar adiante dúas cousas para Lugo na próxima lexislatura, cales serían?

Impulsar máis o campus de Lugo e políticas que axudasen a ter un rural vivo. Contribuír a mellorar a vida da xente de Lugo: mellorar os tempos de espera na sanidade, mais residencias públicas, mellor transporte público...

Cando foi a última vez que colleu un tren en Lugo? Con que destino e canto desesperou?

Hai ben anos para ir a un congreso a Pamplona (Iruña). Viaxe eterna… De pequena fun varias veces no tren de noite a Barcelona, que agora xa non temos.

"Un logro que me deu moita satisfacción foi terminar a tese doutoral, o inicio da miña traxectoria e o que máis, ter o meu fillo"

Tivo algunha vez problemas para chegar a fin de mes?

Non tiven especiais problemas, aínda que comecei como bolseira predoutoral e o soldo nese momento era ben escaso.

Montse Valcárcel. VICTORIA RODRÍGUEZ

Axudáronlle seus pais a mercar o seu primeiro piso?

Non foi necesario pedir axuda dos pais, a hipoteca a varios anos foi a solución.

Que faría se lle tocase mañá o Euromillóns e non tivese que volver traballar en toda a súa vida?

Gústame moito o meu traballo de investigar e ser profesora na universidade, teño ese privilexio, pero se o premio fose suficiente para non traballar, viaxaría moito e embarcaríame en proxectos nos que puidese dar renda solta á miña creatividade, sen importar a rendibilidade económica.

Se puidese borrar unha soa cousa do seu currículo, que eliminaría? E se puidese engadir, que engadiría?

Non borraría nada, toda a miña traxectoria foi importante e levoume a onde estou e ao que son. Son necesarios os erros tanto coma os acertos. Engadiría un premio Nobel, por exemplo. (Risas)

Pensa que Deus non a chamou polo camiño de…

Cantar. Encántame a música, bailar, … pero son pésima cantante.

O mellor momento do día é…

Cando poido estar relaxada, con amizades ou coa familia, ou os paseos co meu can.

Que logro lle deu máis satisfacción?

Cando terminei a tese doutoral. Fíxena en pouco tempo e foi como o principio de toda a miña traxectoria. E, o que maior satisfacción me deu, foi ter o meu fillo.

A súa maior decepción foi…

A falsidade dalgunhas persoas que consideraba amigas.

A súa familia e amigos vétanlle a política como tema de conversación?

Non, non son nada pesada en falar de política a todas horas.

Cite o seu principal defecto (non diga o perfeccionismo)

Son moi persistente, e ás veces, é mellor soltar antes, non todo merece ir con tanta enerxía, iso provoca un excesivo desgaste persoal.

"Só se pode mentir cando está en xogo unha vida. A mentira non axuda a nada e é un dos peores defectos"

A que político doutro partido admira?

A Zapatero, creo que foi un presidente que logrou moitos avances sociais en España.

Con que político doutro partido iría de cañas?

Penso que de cañas iría con moitas e moitos sen problema. Seguro que habíamos atopar un tema de conversa.

Non se pode mentir nunca, agás cando…

Está en xogo unha vida. Penso que a mentira non axuda a nada, para min é o peor dos defectos nunha persoa. E en política non é necesario mentir, quen aplica as mentiras é porque quere un camiño rápido e non ten escrúpulos.

Conte un momento de bochorno, no que verdadeiramente quixese desaparecer.

En política non teño, son unha recén chegada. Na vida, en xeral, teño tido os meus momentos de metepatas porque podo ser moi despistada, pero non lembro un momento de gran bochorno.

Cal foi o regalo máis caro que fixo e que lle fixeron?

Non son de agasallos caros, nin facelos nin que mos fagan. Penso que o agasallo máis caro para calquera é que lle dediques o teu tempo e coidados e, aí eu fágoo e tamén o fan comigo.

A quen lle conta os seus segredos?

A amigas, a miña nai e a meu fillo.

Se puidese coñecer a alguén, vivo ou morto, a quen querería que lle presentasen?

A Simone de Beauvoir, polo que representou para o feminismo.

Non a atopariamos nunca en…

Locais de excesivo ruído, a excepción do Pazo para ver o Breogán. Son máis de estar na natureza e para saír prefiro os locais pequenos.

Cal foi a droga máis dura que ten probado?

Non teño probado drogas. Nunca sentín nin a curiosidade nin a necesidade de probalas.

Conte que cousas a alporizan, algo que non pode soportar.

Co tempo aprendín a ter moita calma, co cal poucas cousas me sacan de quicio, pero… un home que me trate con paternalismo ou ir co tempo xusto e que apareza un imprevisto, poderían considerarse como tal.