Las calles de la provincia recobran vida con los niños

La mañana de este domingo fue especial en la casa de Martín Alonso, de 10 años, pero también en la de 33.000 niños más de toda la provincia, menores de 14 años, que, por primera vez en 42 días de confinamiento, pudieron pisar la calle para dar un paseo y andar en bici o en patinete bajo la supervisión de un adulto.

Tan pronto como se levantó y desayunó, se echó a a correr en compañía de su hermano, Óscar, de 7, y bajo la supervisión de un adulto. En su caso, aprovecharon una zona verde, de monte, que hay cerca de su casa, en A Fervedoira, para poder practicar algo de deporte. La experiencia fue tremenda. “¡Fue una sensación de gloria!”, resume este chaval. “Llevas mucho tiempo dentro de casa y poder salir es maravilloso”, añade.

Martín y Óscar se pusieron la mascarilla pese a que en el tramo por el que fueron corriendo no se encontraron con nadie ajeno a la familia. De todos modos, las medidas de prevención las tiene ya muy asimiladas aunque a veces cueste cumplirlas. “Hago lo posible para no contagiarme pero también quiero divertirme. Lo que tengo miedo es que yo lo coja y, aunque a mí no me pase nada, se contagie otra persona, especialmente un anciano”, dice.

Su hermano, Óscar, es más explícito y comenta: “Mi abuela me persigue todo el rato para que me lave las manos”.

La jornada transcurrió sin incidencias en la capital y en la provincia. De hecho, no se registraron denuncias por supuestas infracciones

Manuel Torres, de 11 años, y su hermano Ricardo, de 7, también aprovecharon la jornada para moverse un poco más de lo que lo hacían estos días en casa. En su caso, lo que más les apetecía era coger la bicicleta y el patinete, aunque ambos reconocen que les gustaría volver al colegio sobre todo para ver a sus amigos. “Ya teníamos ganas de salir. Quedamos como más tranquilos pero lo mejor fueron las felicitaciones que recibimos de los vecinos por las ventanas. ¡Les encantó que volviésemos a salir!”, afirma Manuel.

Para su madre, Laura Paleo, sacar a sus hijos a jugar también fue “una liberación”. “Es un alivio que se muevan porque, por mucho que lo intentes, en casa no es lo mismo. Puede ser estresante estar pendiente todo el rato de que cumplan con las medidas preventivas, porque ellos se descuidan, pero compensa. Es una liberación poder salir y tomar aire”, dice.

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, insistió este domingo en las redes en que el Concello enviaría por correo mascarillas a los menores de 14 años. En localidades como Sarria ya hubo reparto este domingo.

Por lo demás, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que las recomendaciones para salir “se están cumpliendo con carácter general”, aunque precisó que si se ve que no funciona, se ajustarían los criterios.