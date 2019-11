La calle Quiroga Ballesteros ya podría ser peatonal a finales del año próximo

La peatonalización de la calle Quiroga Ballesteros puede ser una realidad antes de que acabe el próximo año si se cumplen los plazos que baraja el área de infraestructuras del Concello. La junta de gobierno local licitó las obras este miércoles de este proyecto que comenzó a barajarse en el año 2012 y que llegó a tener una partida presupuestaria en 2017 que no pudo llegar a ejecutarse.

La obra, que inicialmente incluía también la instalación de una cubierta en una parte de la calle, se retrasó al no contar este último proyecto con el visto bueno de Patrimonio.

Finalmente, el gobierno local decidió ejecutar solo la obra de peatonalización de la calle, que tendrá un presupuesto de licitación de 1.172.000 euros y un plazo ejecución de 10 meses.

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, anunció este miércoles en rueda de prensa el acuerdo que dará impulso a este proyecto, que también contempla la renovación de las redes de suministro de la calle.

Las obras, que no incluyen la idea inicial de instalar una cubierta en parte de la calle, tienen un plazo de ejecución de diez meses

"Queriamos que a obra coincidise no tempo co arranxo do soto da praza de abastos, que está contemplado nos orzamentos", indicó Arroxo, quien, tras recordar que los presupuestos serán aprobados este jueves en el pleno, añadió que, "no prazo dun ano, toda a veciñanza poderá desfrutar dun entorno totalmente renovado no mercado municipal e na praza de abastos, ademais de contar esta coa súa renovación completamente rematada".

PROYECTO CONTROVERTIDO. La peatonalización de la calle Quiroga Ballesteros fue desde que comenzó a gestarse un proyecto controvertido por cuanto suscitó el rechazo de parte de los comerciantes y de los vecinos de la zona, aunque la decisión de los sucesivos gobiernos por convertir este espacio público en una zona comercial y de ocio, así como la experiencia tras haberse cerrado al tráfico gran parte de las calles del centro, mitigó las voces discordantes. Eso sí, la decisión de no ejecutar la cubierta entre los edificios del Mercado y la Plaza modifica en parte el proyecto de humanización de la calle.

En todo caso, esta peatonalización tendrá consecuencias en el tráfico del centro. Al párking de Santo Domingo solo se podrá acceder por la Rúa Teatro y la Rúa Quiroga Ballesteros ya no podrá utilizarse como atajo para dirigirse desde la zona de A Residencia hasta el barrio de A Estación, a través de Montevideo, Quiroga Ballesteros y Teatro.