Enredando Tour R se pasa por Lugo para combatir la brecha digital

La digitalización está presente en todos los aspectos de la vida diaria, por lo que su desconocimiento supone una gran desigualdad, conocida como brecha digital. Uno de los grupos más vulnerables a esta son las personas mayores.

Con motivo de intentar reducir este problema en la ciudad, Cruz Roja de Lugo y la compañía telefónica R presentaron en la mañana de este miércoles el programa didáctico Enredando Tour R. La Praza Anxo Fernández Gómez fue el escenario para la atención a la alfabetización digital de los asistentes. "La iniciativa surgió debido a que, sobre todo después de la pandemia, las personas mayores se habían quedado muy alejadas de una actividad que cada vez esta más implantada. Con esta iniciativa de puertas abiertas, se pretende vencer también el miedo o rechazo que algunos pueden tener ante lo digital", explica la responsable autonómica del proyecto, Trini de Lorenzo.

Para el Enredando Tour R, que cumple su segundo año de realización, se instaló una carpa con mesas y sillas, que contaba con diferentes dispositivos electrónicos. A través de una gran pantalla de televisión, que reflejaba la vista de un móvil, se mostró cómo instalar distintas aplicaciones en el móvil. "A mí me encanta la música, sobre todo la ópera y otros muchos estilos. Me han enseñado un programa que se llama Shazam, con el que, si te gusta una canción, puedes encontrar su nombre", comenta Teresa, una de las asistentes al programa.

Salomé García: "Me arrepiento de no haberme comprado un móvil de este estilo. Ahora que sé más o menos cómo es, igual me animo"