Las Caldas do Miño también son para el verano

Al otro lado del Club Fluvial hay lucenses e incluso turistas que desafían las altas temperaturas del verano refrescándose contra todo pronóstico en las Caldas do Miño.

El espacio no está lleno, pero en los últimos turnos del día de este martes, uno de los más calurosos de la temporada, se repartían entre 10 y 20 personas en las siete pozas de agua fría y caliente. El aforo que permite la aplicación de registro que da acceso a las instalaciones es de 32 personas -15 hombres, 15 mujeres y dos usuarias con movilidad reducida-, así que a partir de las 17.30 horas se situaba entre el 30% y el 70% de su capacidad, un porcentaje de uso que no es nada desdeñable para esta época del año.

Mireia López, que abandona las caldas a las 19.00 horas después del turno de 90 minutos, reconoce que viene a este espacio de baño en verano porque en Lugo hay poca oferta de piscinas públicas. "Si no eres socio del Club Fluvial, es una alternativa", señala. Tiene claro que no es un espacio termal y el agua de las pozas se asemeja al de una piscina climatizada, pero la limpieza y el carácter gratuito de las caldas son aspectos que consideran muchos usuarios.

NI TERMAS NI PISCINAS. La temperatura del agua tampoco es un problema para Alfredo Méndez y Esperanza López. "Depende de cada persona" -comenta ella-, "a mí no me gusta meterme en agua fría, prefiero que el agua esté algo caliente". Para su acompañante, las caldas lucenses "no son termas ni piscinas, sino otro concepto". Son conscientes de que el agua de estas pozas, a diferencia de las termas y balnearios, carece de propiedades mineromedicinales, pero valoran positivamente la creación de un espacio de baño al aire libre donde se controla la temperatura y se ofrece relajación. "Esto no es una piscina al uso, ya que no se permite chapotear ni hacer ruido", apunta esta pareja.

Otros usuarios más jóvenes también llegan atraídos por este ambiente de tranquilidad. Fernando Sánchez, que entra en el turno de las 19.00 horas, ha decidido repetir después de una primera experiencia satisfactoria. "Es muy fácil reservar y no hay demasiada gente", señala este bañista. Para él y su acompañante, remojarse en agua caliente en días de verano tampoco supone un problema. En las caldas también hay piscinas de agua fría, pero "una vez que estás metido en las de agua caliente se está igual de bien", afirma este lucense, dispuesto a venir también en invierno, a pesar de las quejas de algunos usuarios sobre la baja temperatura del agua, que ronda los 30 grados.

NO ES PARA TODOS. Aunque los usuarios de las caldas se muestran en su mayoría satisfechos con la experiencia e incluso repiten visita, durante las vacaciones estivales también se ven personas que acceden por primera vez y deciden no volver. Es el caso de Leo Sánchez y Manuel Gómez, dos jóvenes de la ciudad que abandonan las caldas tiempo antes de que termine el turno de hora y media porque no se sienten a gusto con la temperatura del agua. "Particularmente no las recomiendo", dice el primero. "Ni la fría está fría ni la caliente está caliente", concuerdan.

En general se sabe que este no es un espacio termal, pero también llegan usuarios confundidos después de leer en la carta de presentación que hay en la entrada que "as Caldas do Miño buscan recrear unhas termas romanas, como as que tamén se poden atopar no Balneario de Lugo". Luis Tomás entra en el penúltimo turno del día de lmartes junto a otros cinco jóvenes de Barcelona, sin expectativas claras pero pensando que visita unas termas. "No sabíamos qué hacer y una amiga nos recomendó venir", comenta.