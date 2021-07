Una caja amarilla con sello lucense

A Coruña lleva años pensando la reforma de su puerto a través de obras permanentes y otras efímeras. El comisario de arte Juan de Nieves, nacido en la ciudad en 1964, propuso un proyecto para revitalizar la plaza adyacente a la antigua Fábrica de Tabacos durante seis meses, desde finales de 2018 a mediados de 2019. El Concello, en el que gobernaba En Marea, aceptó la iniciativa.

La idea era organizar charlas, conciertos, talleres, proyecciones de documentales y rutas sobre urbanismo; ciencia y medio ambiente; memoria histórica, y cultura. Desde cada uno de estos campos se generaron talleres, cursos, conferencias, proyecciones de cine, conciertos, espacios para la creación o laboratorios de experimentación, entre otras propuestas, con el objetivo de implicar al vecindario en la reflexión sobre el futuro de los terrenos portuarios de A Coruña.

La necesidad era crear un ámbito para resguardar del frío y la lluvia a los participantes. "Juan de Nieves sabía de nuestro estudio, Flu-or, porque éramos jóvenes y habíamos recibido premios. Vino a vernos", según recuerda la arquitecta Alba González Vilar (Lugo, 1987).

"Acababan de rehabilitar la plaza y el comisario nos pidió una idea para un espacio abierto en un lugar público, independiente del edificio existente", indica. La petición se concretó en Tribuna pública, "una instalación efímera, fácil de desmontar y, sobre todo, que no dejase ningún residuo".

La respuesta de Flu-or fue "una instalación del tipo carpa abierta a cualquier tipo de evento y que se puede usar con cualquier climatología", que permita que "la ciudadanía lo use cuando no haya actos".

Su iniciativa consistió en una caja montada con andamios de obra vaciada en el medio y tapada con una lona de PVC bajo una cubierta a dos aguas. Los laterales se abrían en tres lugares. El exterior llevaba un revestimiento de color amarillo perforado.

González Vilar explica que la instalación "no estaba fijada a la plaza, no la atornillamos; lo sujetábamos con pesos de obra". Añade que se preocuparon de vincular su cubo con el puerto. "En nuestro imaginario la ligereza de estructuras metálicas y el color amarillo remiten a lo portuario". "Las escaleras", por ejemplo. A la vez, "ese color no se relaciona con nada político o social, y llama la atención de la gente para acercarse". Ese propósito se relaciona con la iluminación, "que tenía una finalidad estética y de ser un reclamo para los viandantes".

La instalación estuvo montada desde diciembre de 2018 a junio del año siguiente. Ese plazo permitió que se acercasen artistas y fotógrafos que iban proponiendo actuaciones sobre Tribuna pública que se fueron incorporando.

Tribuna pública acogió también las presentaciones de cinco proyectos ganadores que habían concurrido a un concurso de ideas sobre el borde litoral, Tecendo Litoral.

La Bienal de Arquitectura Española y Urbanismo, que se celebra desde 1991, es una iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.



Veinte premiados en Barcelona

La XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo anunció el pasado lunes sus veinte premiados, entre los que hay la transformación del recinto Fabra i Coats, en Barcelona; una escuela infantil en Sevilla y también un edificio de viviendas de protección oficial en Cornellà de Llobregat (Barcelona). Sus maquetas se exhiben en una instalación frente al Pabellón Mies van der Rohe, en Barcelona.



600 proyectos

Los galardonados fueron seleccionados entre 600 propuestas de trabajos arquitectónicos que se realizaron en los lugares y paisajes más diversos de España.