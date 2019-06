Caixabank dota a la diócesis de Lugo del primer cepillo digital de Galicia

La diócesis de Lugo acaba de estrenar el primer cepillo digital de Galicia gracias a una aplicación de Caixabank que permite hacer donativos desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de un teléfono móvil o de un ordenador.

El desarrollo tecnológico realizado por la entidad bancaria tiene integrado el servicio Bizum, que habitualmente se utiliza para enviar dinero de móvil a móvil. En este caso, el usuario tiene que acceder a Bizum a través de la aplicación de Caixabank y, en vez de introducir el número de un teléfono tiene que poner el código que corresponde a la diócesis de Lugo, que es el 33360, y el importe del donativo que quiere hacer.

El ecónomo de la diócesis asegura que los gastos ordinarios de la mayoría de los templos se sufragan con aportaciones de los fieles

Caixabank explicó que "la operación se realiza al instante, de forma totalmente segura, y el dinero llega a su destino en menos de cinco segundos. Creemos que Galicia es un territorio perfecto para la puesta en marcha de una innovación de este tipo, que aplica una tecnología emergente, como el pago P2P vía móvil, a un hábito arraigado y practicado toda la vida", señala la entidad.

Los donativos van a una cuenta general de la diócesis, pero si una persona quiere que el dinero vaya a un templo o a una causa en concreto puede contactar con la diócesis para hacérselo saber y el donativo se deriva. "Xa o facemos agora cando recibimos algunha transferencia na que se nos indica", explica el ecónomo diocesano, Miguel Álvarez. La institución religiosa todavía no empezó a recibir donativos a través del cepillo digital porque este no fue publicitado, pero la herramienta ya funciona sin ningún problema, según pudo comprobar este miércoles el propio Álvarez, tras hacer pruebas. "Son só dous clicks, non ten máis", asegura el sacerdote.

La aplicación electrónica también permite que, en un momento dado, se dé la opción de donar dinero para una causa concreta, como podría ser una celebración o una obra de restauración.

La digitalización de la diócesis de Lugo continuará en las próximas semanas con la instalación física de un cepillo digital, con TPV contactless, lo que permitirá hacer aportaciones con tarjeta, móvil o cualquier otro medio de pago digital. Todavía no está decidido si se instalará en la catedral o en algún otro templo, como alguno situado en el Camino de Santiago.

Álvarez no disponía el miércoles de datos actualizados sobre donaciones realizadas a la diócesis lucense, pero explicó que los gastos ordinarios de la mayoría de los templos, incluida la catedral, se sufragan por esta vía.