Caixa Rural Galega logra unos beneficios récord de 9 millones en 2022, el 40% más

Caixa Rural Galega celebró ayer en la capital lucense su asamblea general anual en la que fueron aprobadas las cuentas del pasado ejercicio 2022, en las que esta cooperativa de crédito con sede en Lugo alcanzó la cifra de beneficio neto de cerca de nueve millones de euros, lo que supone un incremento del 40% respecto al año anterior.

La asamblea, que se celebró en la oficina central de la entidad en la Rúa Montero Ríos, contó con la presencia del consejo rector de la cooperativa de crédito, presidido por Manuel Varela, y los representantes de las juntas preparatorias celebradas durante estas últimas semanas en las localidades de Allariz, Meira, Vigo, A Coruña y Lugo.

El punto más relevante del orden del día fue la aprobación de las cuentas de 2022 y la presentación de ese balance récord de beneficios, un incremento que desde la dirección de Caixa Rural Galega se atribuye «á mellora de marxes respecto a anos anteriores nos que os tipos de xuro negativos penalizaban de xeito significativo as contas de resultados do sector», explica la entidad en una nota de prensa.

"La morosidad registrada por la entidad subió hasta el 2,82%, "pero de xeito moi contido tendo en conta a desaceleración económica"

Además, se comenta que las cuentas del ejercicio 2022 recogen unos activos que alcanzan cerca de 2.000 millones de euros y que suponen un crecimiento algo superior al 12% respeto del año anterior.

Asimismo, los depósitos de clientes superan los 1.700 millones de euros y la inversión crediticia alcanza 825 millones de euros, con incrementos para ambas partidas del 14% y del 8%, respectivamente.

Por otra parte, desde la entidad financiera se explica que la morosidad cerró el ejercicio en el 2,82%, algo superior a la del ejercicio anterior, «pero de xeito moi contido tendo en conta a desaceleración económica que experimentou o exercicio e as incertezas que aportaban a guerra de Ucraína e os prezos enerxéticos ao longo do exercicio», se añade. Además, se indica que la ratio de solvencia de Caixa Rural Galega alcanza el 15,70%, «cumprindo, como en anos anteriores, os requirimentos do regulador e incrementándose en preto de medio punto respecto do exercicio precedente».

CIERRE DE OFICINAS. El presidente de la entidad también aludió durante su discurso al fenómeno de cierre de oficinas bancarias, sobre todo en los pequeños municipios, y que ha tenido mucha repercusión en la provincia de Lugo, algo que atribuyó a la digitalización de los servicios bancarios. En este sentido, recordó que en este contexto, la denominada brecha digital está dificultando el acceso a servicios elementales a un amplio sector de la población, lo que provocó movimientos por parte de los clientes para reclamar un mejor acceso a los servicio bancarios básicos. Manuel Varela insistió sin embargo en que frente a esta tendencia de las entidades, Caixa Rural Galega, continúa con su política de mantener el servicio prestado por su red de oficinas.

Por otra parte, el presidente de la entidad destacó que el año 2022 fue de más a menos en cuanto a la evolución de indicadores económicos, aunque cree que quedó esquivada la recesión. Así, recordó que el año pasado se experimentó una escalada de precios preocupante que trajo pérdidas importantes de poder adquisitivo. Además, dijo que 2022 fue el año del giro de la política monetaria del Banco Central Europeo, provocando una subida de tipos de interés hasta niveles de 2008, lo que dijo que añadió tensión a las economías de muchas familias y empresas.

En relación al futuro, Manuel Varela dijo que Caixa Rural Galega prevé que este año 2023 será «difícil» por la desaceleración económica, la inflación y la subida de tipos, además de las incertidumbres que siguen a infundir la guerra de Ucrania.

Con todo, el presidente de esta cooperativa de crédito dijo que confía en que sea otro buen ejercicio para la entidad que preside, si la morosidad sigue comportándose razonablemente bien.