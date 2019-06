Caixa Rural Galega batió el año pasado su récord de beneficios con 5,4 millones de euros

2018 fue un año para enmarcar para Caixa Rural Galega. La sociedad cooperativa de crédito batió dos records en ese ejercicio. Por una parte, obtuvo un beneficio neto de 5,4 millones de euros, cifra que nunca había alcanzado en su medio siglo de vida. El otro hito histórico que alcanzó fue que sus activos superaron los 1.000 millones de euros.

Desde la entidad financiera lucense, la única que opera en Galicia que en la última década ha incrementado su plantilla y su red de sucursales, se destaca que estos números verdes ponen de manifiesto que "non deixou de medrar ao longo da súa traxectoria".

Estas cuentas se dieron a conocer durante la asamblea anual de Caixa Rural Galega, que tuvo lugar ayer en su sede central de la Rúa Montero Ríos, a la que asistieron los miembros del consejo rector, presidido por Manuel Varela, y los representantes de las juntas preparatorias celebradas en las últimas semanas en Monforte de Lemos, Lugo, Meira, A Coruña y Ourense.

Pero los datos positivos no se quedan solo ahí. Las cuentas facilitadas ayer también recogen que los depósitos de clientes se aproximan a los 1.000 millones de euros y que la inversión crediticia supera los 500 millones, lo que supone un crecimiento en ambas partidas del 9,45% y el 11%, respectivamente, en comparación con 2017.

Esta sociedad cooperativa de crédito cerró el ejercicio pasado con una ratio de morosidad del 6,24%, que continúa su tendencia a la baja, «en clara recuperación tras os anos máis difíciles da recente crise», según resalta la entidad financiera.

La ratio de solvencia, por su parte, alcanza el 13,27%, lo que le permite a Caixa Rural Galega cumplir "con folgura" los requerimientos normativos.

"O MELLOR DA HISTORIA". Su presidente, Manuel Varela López, calificó el año 2018 como "o mellor da historia" de la entidad lucense. El pasado fue un ejercicio "exitoso", pese "ás dificultades do momento como as incertezas económicas, a inseguridade xurídica ou a persistencia de tipos de xuro extremadamente baixos que dificultan a actividade de intermediación financieira", según apuntó este directivo.

Pese a esos registros históricos Manuel Varela advirtió de que la coyuntura económica "non é favorable", por lo que sostuvo que "a realidade actual obrigará a continuar redobrando esforzos e seguir mellorando a eficiencia ante unha situación que axusta as marxes de forma extraordinaria, pero que sen dúbida serán acompañados pola confianza dos socios de Caixa Rural Galega e polo traballo do seu equipo humano".

SIN CIERRES. Su presidente aseguró que Caixa Rural Galega "segue sendo optimista" y "espera continuar a súa senda de crecemento, apostando pola súa rede de oficinas e a atención persoal que a caracteriza, sen ter pechado ata de agora ningunha das oficinas existentes". Además, el año pasado abrió otra en Pontevedra. Manuel Varela destacó que esa trayectoria va "a contracorrente", ya que el sector está inmerso "nun proceso de redución de capacidade, fundamentalmente nas redes de oficinas, de xeito que foron pechadas máis de 1.300 no pasado ano e preto de 20.000 na última década no territorio nacional".