Caixa Rural batió en 2023 su récord de beneficios con 21 millones de euros

2023 fue un año de récords para Caixa Rural Galega. Esta cooperativa de crédito, que es la única entidad financiera que tiene su domicilio social en Lugo, obtuvo el año pasado unos beneficios de 21 millones de euros, lo que supuso un 140% más que el ejercicio anterior, y por primera vez en su historia sus activos superaron el umbral de los 2.000 millones, un 3,5% más que en 2022.

Estas cuentas fueron aprobadas en la asamblea general que celebró este sábado en la capital lucense el consejo rector de la caja presidida por Manuel Varela, quien afirmó que 2023 fue "un ano excepcional" para la entidad porque el resultado obtenido permite un "destacado incremento da solvencia".

Manuel Varela atribuyó el incremento de beneficios "á mellora de marxes froito da subida de tipos de xuro oficiais que levou a cabo o Banco Central Europeo ao longo do exercizo, así como á rapidez e intensidade desta subida", a diferencia de ejercicios anteriores en los que los tipos de interés negativos "penalizaban de xeito significativo as contas de resultados do sector".

Prueba también de la buena salud de que goza la entidad lucense es que los depósitos de clientes ascendieron a 1.842 millones de euros y la inversión crediticia neta a 851 millones, con un incrementos del 5,6%y del 3,1%, respectivamente.

Caixa Rural Galega cerró el año pasado con un índice de morosidad inferior a la media

Caixa Rural Galega cerró 2023 con una morosidad del 2,71%, inferior a la media del sector, lo que resulta significativo, a juicio de Manuel Varela, "nun contexto de subida de tipos de xuro, inflación e incertezas no ámbito internacional".

La solvencia es del 19,01%, superior a la media del sector y a los requerimientos del regulador

La ratio de solvencia se situó en el 19,01%, tres puntos porcentuales más que en 2022, lo que permite, según Varela, "superar con folgura os requirimentos do regulador" y "afianzar a fortaleza da entidade de cara seguir medrando no futuro".

Su presidente dijo que la cooperativa de crédito lucense tiene por delante "grandes retos" que "traerán consigo importantes oportunidades que a Caixa deberá ser capaz de aproveitar" debido, por una parte, a la "creciente tensión internacional" por las guerras de Ucrania y de Oriente Medio y, por otra parte a que "estamos ante tempos de importantes transformacións como a desaceleración da globalización coa volta a comportamentos máis proteccionistas, a loita contra o cambio climático, a transición enerxética, a transformación dixital, a aparición de novas tecnoloxías como a Intelixencia Artificial, ou mesmo o avellentamento da poboación en Europa".