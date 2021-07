Caixa Rural Galega alcanzó 5,75 millones de beneficio, un "resultado histórico"

El pasado fue un año redondo para Caixa Rural Galega, que obtuvo un beneficio neto de 5,75 millones de euros. Su presidente, Manuel Varela, calificó el ejercicio de 2020 como "exitoso", ya que la entidad financiera lucense alcanzó unos niveles de crecimiento, según destacó, "nunca antes vistos".

Esta sociedad de crédito cooperativa suma así siete años consecutivos en los que registra un incremento de resultados. Estas cuentas fueron aprobadas en la asamblea general anual celebrada el sábado en su sede de la Rúa Montero Ríos de Lugo.

Caixa Rural Galega cuenta con unos activos de casi 1.500 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23 por ciento con respecto a 2019.

En las cuentas aprobadas ayer por la asamblea destaca también que los depósitos de clientes ascienden a 1.280 millones de euros, un 18% más, y que la inversión crediticia alcanza los 690 millones, con un aumento del 24%.

La entidad financiera lucense está incrementando su volumen de negocio gracias en parte a que acoge a clientes de los bancos que han cerrando oficinas en municipios en los que competían.

Esta caja con 55 años de historia, que ronda los 17.000 socios cooperativistas, cuenta con 47 oficinas en Galicia, 33 de ellas en la provincia de Lugo, y supera los 150 trabajadores.

La sociedad de crédito cooperativa cerró el ejercicio pasado con una ratio de morosidad del 3,51 por ciento

Mientras la mayoría de sus competidores están optando por cerrar sucursales y despedir a trabajadores, Caixa Rural Galega es la única que opera en Galicia que desde la recesión de 2008 ha incrementado tanto oficinas como personal.

La sociedad de crédito cooperativa cerró el ejercicio pasado con una ratio de morosidad del 3,51 por ciento siguiendo su tendencia a la baja, según señala su presidente, "en clara recuperación tras os anos máis difíciles da recente crise, e pese ás incertezas provocadas pola pandemia e o intenso retroceso do PIB no ano 2020".

Su ratio de solvencia alcanzó el 14,29% cumpliendo de esta forma, como en años anteriores, los requerimientos del organismo regulador.

Manuel Varela destacó en la asamblea que este resultado exitoso se produjo pese a las dificultades causadas por la emergencia sanitaria "con retrocesos históricos do PIB e a persistencia de tipos negativos que dificultan a rendibilidade da actividade e cando aínda non se cicatrizaron as feridas da anterior crise".

El presidente de Caixa Rural Galega manifestó su confianza en que el segundo semestre de este año sea "o da volta á normalidade" y que "se poida deixar atrás o pesadelo da pandemia".

La entidad financiera lucense afronta el futuro «con optimismo» ya que considera que estos niveles de crecimiento "veñen a corroborar que o modelo de banca cooperativa que propón, apoiándose nun equilibrio entre a dixitalización e a atención persoal da súa rede de oficinas, segue a ser unha proposta ben acollida entre os galegos".

Ángel Ramil, nuevo vicepresidente

En la asamblea celebrada ayer también se acordó nombrar vicepresidente de Caixa Rural Galega a Ángel Ramil Castelo, que es el secretario del consejo regulador de la denominación de origen protegida San Simón da Costa.

Tres décadas de servicio

Ángel Ramil, que ya era vocal, coge el testigo de Venancio Rocha López, que dejó por motivos personales el consejo rector de la entidad financiera lucense, del que formó parte durante más de 30 años. Ligado al mundo agrario, presidió la cooperativa Os Irmandiños de Ribadeo y la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca).