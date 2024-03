Un café en la catedral

Uno de los lugares más emblemáticos de Lugo, la Praza Pío XII, en la que se unen el Camino de Santiago, la catedral y la principal subida a la muralla, acaba de sumar un nuevo atractivo: la posibilidad de tomarse algo sentados en una terraza que domina los tres patrimonios de la Humanidad.

Desde el miércoles, La Parisina funciona en el local en la esquina entre esta plaza y Clérigos que antes ocuparon una tienda de objetos religiosos y una de artesanía. Su propietaria es Eva Liste, una profesora y especialista en coaching que ha decidido dar forma a una idea que tenía ya hace tiempo. "Empezamos con el proyecto el pasado abril, pero se fue retrasando por diversos motivos", explica, entre ellos que hubo que hacer un estudio del edificio o que hubo que esperar por las licencias.

Una vez superados todos los escollos, en enero comenzaron unas obras que han dado como resultado un local adaptado al entorno, en piedra y mortero blanco muy adecuado al negocio que Eva Liste se plantea: "Me gusta que se respete la estética de los lugares donde se está. Queremos dar desayunos y comidas y cenas, pero con una carta de raciones y una calidad media-alta, con embutidos de calidad y raciones como tortillas y croquetas caseras". En principio, su horario será de 8.30 a 23.00 horas entre semana, y desde las 9.00 horas en fines de semana, y también se propone trabajar de manera especial los desayunos.

Liste, que se define como "una persona muy sociable", afirma que no ha tenido ningún problema por el hecho de haber puesto una cafetería junto al principal templo lucense y que todo han sido facilidades. Este es un punto neurálgico y en pleno centro, pero que no se considera saturado porque en esa plaza no hay otros locales de hostelería.

Más novedades

Dos restaurantes japoneses

Parece que la gastronomía japonesa tiene tirón en la capital lucense. En los próximos meses abrirán en la ciudad otros dos restaurantes de comida del país del sol naciente. Uno, Samo Sushi, lo hará en el centro comercial As Termas y el otro, Ramen Shifu, en el local que ocupó durante años una panadería/pastelería que está en la esquina de la Avenida da Coruña con la peatonal Rúa Manuel Becerra.



Otros cinco

En la capital lucense ya funcionan otros cinco restaurantes japonenes, si bien en dos de ellos compatilizan la gastronomía del país nipón con la de China. Están en la Rúa Castelao, en la Praza do Campo, en la Avenida Reverendo Xosé Fernández Núñez y dos en la Avenida da Coruña.