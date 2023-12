Caeron torres e abriuse o centro

O derrubamento das torres do Garañón e as obras que servirán para completar a peonalización do casco histórico son dúas das accións do Concello de Lugo máis sinaladas do ano. A demolición das construcións que foran anuladas pola xustiza foi posible tras superar un complexo proceso administrativo e obstáculos diversos e é o primeiro paso, de moitos que faltan, para destinar a parcela a zona verde. Pola contra, as obras do centro planificáronse e puxéronse en tempo récord, para aproveitar fondos europeos. Porén, van máis despazo do desexable, motivaron a creación dunha asociación de veciños do casco histórico e puxeron contra as cordas o goberno da cidade nalgún momento. Deben estar rematadas nos vindeiros meses.

Pero a acción do Concello no 2023 foi moito máis aló e veu marcada polas eleccións municipais, que reeditaron a coalición PSOE-BNG, cunha lixeira suba de votos e reduciron a oposición ao PP, cunha nova líder, Elena Candia.

Frenesí de inauguracións en período preelectoral

Nos primeiros meses do ano, a cidade estreou dotacións, a maoría executadas con cofinanciamento da Unión Europea e algunhas cuestionadas polo pouco uso que están a ter. Entre as últimas están o carril bici, o edificio Impulso Verde e as caldas do Miño. Tiveron mellor acollida a ampliación do paso baixo a N-VI, o centro social Aquilino Iglesia Alvariño e a reurbanización da esquina de Montero Ríos, Ronda da Muralla e San Roque, que permitiu eliminar a fea pasarela metálica e ampliar o espazo público. O Concello tamén seguiu mellorando outros espazos públicos, como os parques infantís de Campo Castelo e do Castiñeiro, entre outros.

Un suma e segue de peonalizacións

A peonalización de rúas é uha constante dende hai anos. Este ano, a área nacionalista do goberno pechou aos coches a Rúa Camiño Real dende a Ronda da Muralla a Concepción Arenal así como a Rúa Gallego Tato e iniciou a obra da segunda fase de Isaac Díaz Pardo, en Recatelo. Tamén está a colocar elementos físicos para impedir o acceso de vehículos a zonas xa peonalizadas, como algunha das citadas e Quiroga Ballesteros. Dende a alcaldía rematáronse este ano as reformas da Calzada da Ponte e da Rúa do Carme.

Houbo avances para mellorar A Milagrosa e o barrio Feijóo, Felipe VI visitou Lugo e o auditorio novo segue pechado

Futuro para A Milagrosa e o barrio Feijóo

O Concello rematou o plan para promover a rehabilitación urbanística da Milagrosa e o barrio Feijóo, que agora agarda por financiamento da UE. O traballo da administración local facilitará que os veciños poidan acceder a esas axudas. O plan municipal inclúe ambiciosas intervencións do Concello nalgúns espazos públicos, como a creación de zonas verdes e dun aparcadoiro, pero non teñen data porque hai que desenvolver os proxectos e, sobre todo, acadar diñeiro para eles.

Unha cidade máis limpa, con colectores novos

A implantación do novo contrato de limpeza da cidade comezou a percibirse de forma máis clara este ano, coa substitución e a ampliación de colectores e unha mellora do aseo urbano. Porén, faltan aínda moitos pasos que dar, como a recollida selectiva de lixo orgánico e a instalación de composteiros.

Arranxos no auditorio que non foron suficientes

Despois de dous anos e medio longos, o Concello logrou poñer en marcha un contrato para arranxar problemas que tiña o auditorio novo, algúns de fábrica e outros por falta de mantemento, xa que o edificio leva sete anos e medio acabado. Porén, eses traballos aínda non están finalizados e tampouco están listos algúns servizos nin o equipamento técnico, polo que segue sen saberse cando poderá funcionar o novo centro cultural.

Un PXOM ao completo tras máis de dúas décadas

Lugo conseguiu, ao fin, un novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ao completo. Comezou a tramitarse a finais dos noventa e o 5% do documento levaba anos encallado.

Convenios: intermodal, Sagrado Corazón, Comisaría...

Un dos maiores logros foi que Concello, Xunta e Adif se puxesen de acordo para financiar a intermodal. Houbo avances, pero non definitivos, para que o Concello entregue parte do vello colexio do Sagrado Corazón á Xunta, que construirá nel un centro de saúde. O Concello tamén ten pendentes permutas coa Xunta e co Estado para facer vivendas e unha nova comisaría da Policía Nacional.

Visita real e Arde Lucus internacional

A cidade foi nova fóra en varias ocasións. Por exemplo, con motivo da declaración do Arde Lucus como Festa de Interese Turístico Internacional e da acollida do Tour do Talento, unha iniciativa da Fundación Princesa de Girona que incluíu unha visita exprés do rey Felipe VI.