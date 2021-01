Cae la venta de coches en Lugo y sube un 61% la demanda de ecológicos

La venta de coches descendió el año pasado en Lugo un 22,40% con respecto al año anterior, tal y como reflejan los datos recabados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). El descenso registrado en la provincia está en consonancia con la caída de ventas a nivel nacional –situada en un 32,3%–, unos resultados que el sector vincula directamente con la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus.

Los lucenses matricularon a lo largo de 2020 un total de 4.092 vehículos, frente a los 5.273 del ejercicio anterior, una tendencia a la baja que no resultó novedosa, ya que 2019 también cerró con un 18,48% menos de ventas que el año previo. Aun así, Lugo es la provincia gallega en la que menos descendieron las transacciones, ya que la caída registrada en A Coruña, Pontevedra y Ourense fue superior al 24%.

Por tipo de energía, los vehículos de gasolina registraron un descenso del 35,62% en el volumen de matriculación, con 1.668 unidades vendidas, mientas que la bajada de los diésel se situó en el 27,25%, con 1.562 ventas.

Sin embargo, los vehículos ecológicos –híbridos, eléctricos y de gas– mostraron una tendencia contraria, con un aumento del 61,12% en el número de transacciones. Las estadísticas revelan así que los turismos alternativos ganan terreno y son una opción cada vez más demandada por los lucenses, que compraron el pasado año cerca de un millar de unidades, en concreto 941, frente a las 558 matriculadas en 2019.

Estos datos ponen de manifiesto que este tipo de automóviles suponen ya el 21% del total de todos los adquiridos en Lugo, a pesar de que para muchos consumidores es una alternativa que todavía presenta varios inconvenientes, entre los que destaca la falta de infraestructuras en la provincia lucense para realizar recargas en sitios públicos y privados. Aun así, cada vez pesa más la preocupación por el medio ambiente y la población se decanta por vehículos ecológicos, ya que tienen un gasto mínimo de mantenimiento, consumen menos combustible y emiten menos gases contaminantes.

Y dentro de los alternativos, los híbridos enchufables se consolidan como la vía de entrada principal a la electromovilidad (con 616 unidades vendidas el año pasado en la provincia), seguidos de los eléctricos puros (186) y de los vehículos de gas (60).

La venta de los vehículos ecológicos creció más en Lugo que en el resto de las provincias de la comunidad gallega. La matriculación de coches eléctricos subió un 340,91%; la de híbridos, un 51,90% y la de turismos de gas, un 15,22%. En el resto de Galicia, la subida de ventas de los turismos eléctricos no superó el 280% y la de híbridos, el 42%. Además, tanto en A Coruña, como en Ourense y Pontevedra, la venta de automóviles de gas registró un notorio descenso.

PREVISIONES. Desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones consideran que el año que acaba de finalizar "solo se puede calificar como de malo, ya que no se han podido compensar los dos meses de cierre de los concesionarios ni el impacto de las restricciones de movilidad que se implantaron después del verano". Y si 2020 no fue un año bueno, 2021 no se presenta más alentador. "El presente ejercicio será todavía muy complicado, particularmente el primer semestre", auguran.

Para el sector, las malas noticias se acumulan, ya que a las nuevas restricciones de movilidad decretadas recientemente en todo el territorio nacional –a consecuencia de la mala evolución de la pandemia– se suman también la subida este mes del impuesto de matriculación y el fin del Plan Renove, que el Gobierno ha decidido no renovar en 2021, "y que deja 200 millones de euros sin consumir, lo que va a dificultar aún más la renovación del parque automovilístico", aseguran.

Los fabricantes afrontan el año con "muchas incertidumbres" y consideran que estarán a expensas de dos circunstancias: "Por un lado, el cómo influya sobre la decisión de compra la subida del impuesto de matriculación, y por otro, la normalidad de la movilidad y la confianza del consumidor con la progresiva vacunación de la ciudadanía. De hecho", apuntan, "es posible que no veamos un cambio de tendencia hasta el segundo semestre del año, cuando se genere un entorno de menor incertidumbre en estos aspectos".

Con estas previsiones, Noemí Navas, directora de comunicación de Anfac, pide que se tomen medidas "que favorezcan la progresiva transición hacia el vehículo cero emisiones y la necesaria renovación de nuestro parque automovilístico, manteniendo nuestro empleo y producción".

Evolución de las marcas el año pasado en Lugo

Porche vendió 10 coches, un 66% más que en 2019, cuando había vendido seis

La venta de coches descendió el año pasado en Lugo, pero no afectó a los artículos de lujo. De hecho, Porche vendió diez unidades en toda la provincia y fue la marca que más subió su porcentaje de ventas, con un 66,67% más que el año anterior, cuando había vendido seis coches. Otra empresa con un balance positivo fue Volvo, con 79 vehículos matriculados en la provincia, un 23,44% más que en 2019. La marca de lujo Jaguar también vendió tres turismos en la provincia lucense.

Kia encabeza la lista de ventas , con 337 unidades, seguida de Dacia, Renault y Seat

Según los datos que maneja Anfac, la marca que más coches vendió el año pasado en Lugo fue Kia, con 337 turismos, seguida de Dacia, con 320; Renault, con 316; Seat, con 296 y Peugeot, con 279. Esta última, situada en quinto lugar, era la marca que encabezaba la lista el año anterior, cuando había vendido en la provincia 431 unidades. Le seguían Renault, Seat y Toyota. Por encima de los 200 turismos también se situaron en 2020, Hyundai, Ford, Mercedes, Toyota y Volkswagen.

Tesla, la empresa que revolucionó la movilidad eléctrica, entregó cuatro vehículos

Tesla, la empresa estadounidense que revolucionó la movilidad eléctrica —que no tiene concesionario en Lugo— entregó el año pasado cuatro turismos en la provincia. Este dato supone un descenso del 50% con respecto al año anterior, cuando había matriculado ocho coches, que se venden en España desde 50.000 euros. Su jefe, Elon Musk, se coronó este mes como el hombre más rico del mundo por los buenos resultados de su compañía, que trabaja incluso en el desarrollo de cohetes para ir a Marte.