Cae parte da 'banda do Covid' que roubaba en casas coa estafa dos test

A Garda Civil conseguiu deter a parte da ‘banda do Covid', un grupo que desde o principio da pandemia levaba actuando por áreas rurais de toda Galicia co mesmo modus operandi: facíanse pasar por funcionarios sanitarios enviados pola Xunta para organizar a realización do test de coronavirus para estafar a persoas; ademais, aproveitaban o acceso que as súas vítimas lles daban ás casas para detectar onde gardaban o diñeiro e roubarlles.

Tras máis de dous meses de seguimentos, os axentes puideron por fin deter a dous dos membros desta banda nunha aldea do municipio de Lalín, xusto cando estaban a tratar de cometer outra estafa o pasado venres. Segundo puido saber este diario de fontes coñecedoras da investigación, trátase dun matrimonio de nacionalidade romanesa, fincado en Ourense. No entanto, a Garda Civil está convencida de que na onda de delitos que cometeron nestas semanas tomaron parte outros membros do clan, á parte dos detidos.

Do mesmo xeito, os investigadores tamén están seguros que a ‘banda do Covid' sumou moitas máis que as seis actuacións comprobadas das que a Garda Civil acusa en firme aos dous detidos, que son aquelas de as que ademais de existir denuncia puido reunir probas suficientes. Deses seis presuntos delitos, catro cometéronse en Lugo: dous en Outeiro de Rei, un en Láncara e outro na Pobra de San Xiao.

Os cargos que se lles imputan son estafa, furto e suplantación de cargo público. Este último delito era precisamente a clave de todos o demais, a chave máxica que lles abría de pao a pao as portas das casas aproveitando o medo e a incerteza causados pola pandemia de Covid- 19. Segundo describen os axentes que seguiron os pasos desta banda, vestidos como sanitarios elixían xeralmente casas en que vivisen persoas maiores e presentábanse como funcionarios da Xunta de Galicia encargados de xestionar o test do coronavirus.

Facíanlles crer que foran seleccionados e que eran obrigatorios. Pero non lles realizaban as probas nese momento, senón que lles presentaban uns formularios de aspecto oficial que debían encher cos seus datos e asinar, para que logo fosen chamados polos seus centros de saúde para realizar as probas. Dese xeito, accedían ás casas para encher formularios.

Por este trámite, cobrábanlles 250 euros, o que non só constitúe o delito de estafa, senón o enganche para o seguinte, o de furto. Ao ir a vítima a por o diñeiro, podían ver onde o gardaba; despois, despistándoa un momento con calquera artimaña, furtábanlle o resto do diñeiro. No último dos seus golpes, en Pontevedra, fixéronse cun botín de 2.500 euros que a súa confiada vítima, unha muller maior, gardaba nun sobre.

O COCHE, CLAVE. Segundo indicaron fontes da investigación, un dos principais problemas que se atoparon os axentes nesta operación foi a dificultade para identificar aos diferentes membros da banda que poderían estar a actuar, xa que en todo momento levaban cubertos os rostros por máscaras sanitarias, sen que iso resultase sospeitoso dadas as circunstancias. Por iso, foi decisivo o seguimento aos vehículos que se puideron sinalar como sospeitosos nos lugares onde actuaban. Entre eles, un destacaba: un Peugeot 406 de cor azul escuro descrito por varias das vítimas e testemuñas, precisamente o mesmo que usaba o matrimonio detido o pasado venres.

Outra das dificultades que relatan os investigadores é a complicación para obter probas nalgunhas das actuacións e incluso para convencer a algunhas das vítimas de que denuncien, xa que se mostran remisas: se só pagaron os 250 euros e prefiren dalos por perdidos e esquecerse. No entanto, están convencidos de que antes de dar por pechada a operación poderán presentar acusacións por máis casos.

O fiscal non se presenta e o xuíz déixaos libres

Os axentes que participaron durante todas estas semanas na investigación sobre a ‘banda do Covid' atopáronse este sábado pola mañá coa sorpresa de que o matrimonio que fora detido practicamente in fraganti o venres quedaba en liberdade tras ser posto a disposición do xulgado correspondente en Lalín, a pesar de que na mesa do xuíz habían un voluminoso informe dun centenar de páxinas.



Posteriormente, segundo aseguraron a este xornal, foron informados de que o representante do ministerio fiscal, que é quen debe solicitar ou non a prisión provisional, nin sequera presentouse ao interrogatorio, polo que o xuíz deixounos en liberdade.



O caso, a Lugo

Con toda probabilidade, o caso será enviado de Lalín aos xulgados lucenses, onde se denunciaron os primeiros roubos.