El ferial de San Froilán se quedará solo con tres casetas del pulpo, después de que el hostelero de Castroverde que se había hecho con la segunda parcela (en sentido Frai Plácido Rei Lemos) renunciara a instalarse al no lograr disponer de una instalación de madera, de la que él carece. Negoció con otro hostelero que este año no optaba al San Froilán, pero no hubo acuerdo.

Finalmente estarán Aurora do Carballiño, Restaurante Nadela y Ramiro López.

Pese a que habrá una caseta menos de lo habitual, las fiestas recuperan una tradición clave, que vuelve tras dos años de pandemia.

La ración de pulpo de 250 gramos mantendrá el precio al que se sirve desde 2016, 12 euros, pese a las quejas de los dueños de las casetas, que no lo ven competitivo por el aumento de gastos.

Los hosteleros de las casetas pagarán este año casi la mitad de lo que abonaron en la última edición (antes de la pandemia) debido a la rebaja en el canon realizada por el Concello después de que inicialmente solo se presentara un hostelero.