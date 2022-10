"Cada vez son menos los profesionales que discuten la existencia del covid persistente"

La enfermedad sobre la que trabaja el grupo que preside la doctora Rodríguez Ledo es nueva, es compleja y presenta una enorme cantidad de combinaciones de síntomas. El trabajo aspira a arrojar luz y facilitar la vida de los pacientes y de los sanitarios que los atienden.

¿En qué consiste el trabajo que recibió el premio de los directivos de Atención Primaria?

Se trata de un trabajo colaborativo y el grupo de trabajo está formado por 53 sociedades científicas y entidades profesionales, 8 colectivos de pacientes y, a título individual, 247 personas que desarrollan las líneas que incluye el proyecto.

¿Cuáles son?

Por un lado, incluye la elaboración de una guía de práctica clínica. También la formación de profesionales sanitarios, para lo que se habilitarán dos cursos universitarios: uno más corto, de 5 créditos ECTS, y otro, de 15 créditos ECTS. Además, se está desarrollando una app, que esperamos poder presentar en cuestión de un mes, que servirá para dar apoyo a los profesionales para gestionar la información incluida en la guía. También se ha lanzado una encuesta que deben autocumplimentar los pacientes. Permanecerá abierta durante dos meses. Se lanzó el pasado viernes y ya se obtuvieron 658 respuestas. Se hará también un registro clínico, en el que se recabarán datos básicos para identificar los factores clínicos y genéticos asociados al desarrollo de covid persistente. El objetivo es poder hacer perfiles de pacientes en las distintas olas e incluso poder predecir quiénes tienen más posibilidades de desarrollar covid persistente después de pasar la infección. Se intentará también crear y validar una escala asistencial a partir de la información obtenida en el registro clínico para evaluar, de una forma integral y holística, a los pacientes que sufren ‘long covid’, más allá del seguimiento de cada uno de sus síntomas.

¿La guía de práctica clínica es lo que ya está acabado?

La primera versión, sí. Ahora se está actualizándose y el año que viene contaremos con la nueva versión de la guía.

¿Para participar en la encuesta es necesario haber sido diagnosticado de covid persistente?

En la encuesta, se completan una serie de items que indican, según los criterios de la OMS, que ese paciente tiene covid persistente. Es una encuesta muy larga y tediosa que seguramente los pacientes que no tengan covid persistente no tendrán interés en completar. Lleva veinticinco minutos hacerla e incluye preguntas de control y preguntas de exclusión. Se abordan muchas cosas: el perfil del paciente para ver si el de una ola es diferente al de otra, a qué recursos accedió, qué profesionales lo revisaron, cómo le ha afectado a su calidad de vida, qué discapacidad le ha producido para afrontar su vida diaria tanto en el trabajo, en las relaciones personales o en el ocio... Es muy extensa y se complementará con el registro clínico, en el que la recogida de datos la realizan los profesionales. Lo que pasa es que el registro tarda más tiempo y mientras necesitamos pinceladas de información que nos permita ir tomando decisiones. Necesitamos ir dando respuesta a las expectativas y necesidades de los pacientes y la encuesta es una forma de hacerlo. En la anterior encuesta, obtuvimos 1.834 respuestas y ya nos dio información, que se trata con la cautela con la que se tratan las encuestas, por supuesto. El sistema de salud británico lleva desde el inicio de la pandemia, tanto en referencia al contagio agudo como al ‘long covid’ haciendo encuestas poblacionales y usando la información para tomar decisiones de salud.

Lleva mucho tiempo trabajando ya con el covid persistente, ¿cuáles son los principales cambios que ha observado, en este periodo, sobre el abordaje de la enfermedad?

Sí, llevamos desde mayo de 2020. Diría que lo que más cambió es que, si bien es cierto que los profesionales sanitarios no estamos cómodos con las enfermedades que no tienen pruebas diagnósticas claras, cada vez son menos los que discuten la existencia del covid persistente. El pasado día 12, la OMS, a través de uno de sus directivos, hizo unas declaraciones instando a los gobiernos a tomar medidas urgentes para frenar las consecuencias devastadoras del long covid. Otro cambio es que ahora sabemos que el virus puede encontrarse en el cuerpo de estos pacientes durante mucho tiempo después de la infección. No solo en el tracto digestivo, como se creía, sino que incluso se ha hallado en tejido tumoral de pacientes con un cáncer que se desarrolló después de haber contraído la infección. Se encontró, por ejemplo, en una muestra de anatomía patológica de un tumor de mama, de una apendicitis... De hecho, se está haciendo una tesis doctoral en la que se toman muestras de distintos pacientes para estudiar ubicaciones del virus.