Cada vez más bares dejan el fútbol por el alto precio de las plataformas

Fútbol, sí, o fútbol, no. Los hosteleros lucenses están divididos sobre si conviene o no estar suscritos a una plataforma digital de televisión para poder ofrecer a sus clientes aquellos partidos retransmitidos solo por estos canales de pago.

La subida del precio de las tarifas mensuales de estos operadores es el origen de este dilema en el que los empresarios sopesan hasta qué punto les compensa seguir suscritos a una plataforma televisiva, que supone un gasto de 500 euros al mes, si esto no les reporta los suficientes beneficios para continuar pagándola. Además del aumento del coste, otro problema es que ningún canal garantiza actualmente todas las retransmisiones (por ejemplo, Movistar da casi todo, pero no la Premier inglesa), como ocurría hasta hace un año.

Bastantes hosteleros lucenses optaron ya por darse de baja. La balanza de beneficios y gastos se inclinaba en contra del fútbol y acabaron por readaptar su negocio y la clientela a esta nueva situación sin que, hasta el momento, se hayan arrepentido de similar decisión, décadas atrás impensable en un bar.

Ese fue el caso de Vanesa López Bruzos, que está al frente de la hamburguesería García, en la Rúa Quiroga. Esta hostelera se suscribió a Orange, la plataforma más barata que encontró en el mercado, pero aun así tuvo que dejar la suscripción, tras doce años de fidelidad, porque pagar la tarifa mensual comenzaba a hacérsele ya cuesta arriba. "Apunteime a Orange porque me saía por 258 euros ao mes e daquela era a compañía máis barata. Pero, ao final, obríganche a poñer internet, que costa uns 100 euros, e ao final vén saíndo por uns 400 e pico ou 500 ao mes e entón xa se facía moito", explica Vanesa López Bruzos.

El aumento de los precios obligó, en ciertos casos, a los dueños de negocios a elegir entre la plataforma o prescindir de un camarero

La hamburguesería García llevaba doce años ofreciendo a sus clientes el fútbol que no podían ver en sus casas. Por ello, sus dueños pagaron, durante este tiempo, una cuota mensual que oscilaba entre los 200 y los 300 euros, algo asumible para sus ganancias. Todo cambió el año pasado. "Levamos un ano sen fútbol. Démonos de baixa porque o que pagabamos era o equivalente a ter un empregado a media xornada. E, postos a escoller, quedámonos co empregado", comenta la hostelera.

Vanesa López reconoce que el fútbol llevaba clientela al bar pero, sin embargo, lo que dejaban en consumiciones no cubría el coste mensual de la plataforma. "Aínda vén algún cliente que nos pregunta por que non temos o fútbol pero tal e como están os prezos non compensa estar pagando esa tarifa mes a mes. A nós, agora mesmo, non nos cubre. Hai anos si, o fútbol carretaba moita xente para o bar pero ao subiren as tarifas as cousas cambiaron bastante e agora xa non compensa. Pero non somos os únicos, por aí hai moitos máis bares que tamén deixaron de ter o fútbol porque lles pasou como a nós e non lles quedou outra", indica la hostelera.

Otra cuestión que también incide en que cada vez haya menos bares sin fútbol es que, en los últimos tiempos, aumentó el control sobre el pirateo de la señal televisiva en estos establecimientos.

Varias rondas por cliente

Amaya Villaverde Mezquita acaba de abrir un establecimiento de hostelería en el barrio de O Castiñeiro. Se trata de la cervecería Amaya, en la esquina de las calles Pintor López Guntín y Lamas de Prado. Esta hostelera venía de otro bar y en su nuevo local no lo dudó: contrató una suscripción de fútbol de pago para sus clientes. Amaya es de las que opinan que el fútbol sigue dejando muchos beneficios.



"Es cierto, está muy caro. Yo soy de Movistar y los tres primeros meses me sale en 310, pero después pasará a 400 y se hace mucho. Debería costar como en casa, 100 euros y pico, no tanto", afirma esta hostelera.



Consumiciones

Amaya calcula que cada cliente consume, como término medio, "entre seis y siete consumiciones" por partido. Es decir, en el espacio de dos horas. Si llena el bar, le compensa tener el fútbol. "El otro día jugó el Barça a las cuatro de la tarde y si fuese un día normal, no habría nadie en el bar porque a esa hora la gente está descansando en su casa pero como había fútbol se llenó y serví unos cuantos cafés y chupitos", indica.



Afluencia

Otra ventaja que tiene el fútbol televisado es que garantiza la afluencia de clientela —tras la renovación de horarios de los partidos— cinco días a la semana: martes, miércoles, viernes, sábado y domingo y a distintos horarios. "La tarifa es como un alquiler a mayores pero a mí, por ahora, me compensa", dice esta hostelera.