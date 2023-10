"Cada pyme tiene que entrar en el mundo digital, negarse es morir"

El presidente del primer grupo privado de educación superior de Galicia mantendrá este jueves, a las 9.00 horas, un encuentro con empresarios para darles a conocer este curso de formación con el fin de que realicen la transformación digital de sus pymes, cuyo requisito es que tengan entre 10 y 249 empleados.

¿Sin digitalización no es posible que el futuro para las empresas sea próspero?

La clave es estar o morir. Cada compañía va a tener que entrar en el mundo digital, cada una en su función y en su ritmo. Pero negarse es como negar el cambio de la realidad. Hay una estela digital en la que tienen que entrar porque van a reducir costes e incluso ganar clientes si aprovechan las herramientas que ofrece el paquete digital o el ecommerce (comercio electrónico). No es solo un tema de ventas, es también de costes. Todas las compañías están en un entorno competitivo en el que al menos tienen que disponer de los mismos instrumentos que las demás. El mundo digital se hace necesario. Se puede negar, pero negarlo es practicar la política del avestruz, no querer ver lo que pasa alrededor.

¿Da igual que la empresa se dedique a fabricar chorizos o que sea de base tecnológica?

Sí, porque las empresas tienen un montón de procesos que están sujetos a digitalización, como la contabilidad, la producción o el control de stocks. Esto es mucho más que hacer una campaña de márketing digital o de ecommerce, que es una vía que está ahí para muchas pymes del rural que tienen dificultad para acceder a sus clientes. Es clave. Las empresas tienen que plantearse que hay que estar y eso les va a ocurrir en algún momento de su vida. Ahora tienen la oportunidad de que toda la formación necesaria para su alfabetización a nivel digital se la va a regalar el Gobierno de España, financiada con fondos Next Generation. Eso es lo que supone Lugo Digital Pymes, acercar a todo el ecosistema empresarial —también entran ONGs— una vía de formación gratuita. Además, Lugo ha sido la primera que se ha sumado, por lo que si lo hacemos bien va a ser una provincia innovadora. El otro día, cuando estaba viendo la web de Lugo Digital Pymes con la responsable de temas digitales de una de las comunidades de referencia de España, ella estaba asombrada de cómo su comunidad no había hecho algo similar. Es una oportunidad. No elegirlo no es nada inteligente porque al final, en tres, cuatro o cinco años, las empresas tendrán que hacerlo y asumiendo un coste.

Un coste que ustedes cifran en unos 14.000 euros por directivo.

Sí. Es una formación gratuita de primer nivel, con la calidad de Cesuga y de nuestra escuela de negocios, ef Business School. Al frente están profesionales de alto nivel y tiene un marco académico a primer nivel internacional. Además su coordinador es un vilalbés, Roberto Fraga. Si no estuviese financiado por el Gobierno de España, no creo que el coste del programa bajase de 14.000 euros. Que se aproveche. Cuando se acaben los fondos Next Generation esto va a desaparecer y los empresarios lo van a tener que hacer igual. Es como cuando se incorporó el coche a las carreteras, al final todos acabamos con carné de conducir.

¿Por qué va dirigido a directivos de empresas el curso que imparten en Lugo en colaboración con la CEL?

Lo que intenta el Gobierno de España es que en cada pyme que tenga entre 10 y 249 trabajadores al menos haya dos directivos que tengan la cultura digital suficiente para poder coordinar en su empresa el proceso de transformación digital. Nadie puede comprar lo que no entiende. Nadie puede liderar la transformación digital si no la comprende. Y esa es la meta que tiene el Gobierno, que en cada pyme haya al menos un intercolutor con cultura digital que contrate a los proveedores, marque los ritmos...

Dice que, tarde o temprano, las pymes tendrán que llevar a cabo esa transformación digital, ¿pero ve concienciación por parte de los empresarios para dar ese paso?

Yo creo que cada vez más. Lo que pasa es que a veces uno no ve el agua en la playa hasta que no le llega a la toalla. A medida que van creciendo sus empresas llega un momento en que los empresarios se dan cuenta porque su competidor lo está haciendo, su vecino lo está haciendo... Pero acaban dando los pasos de un modo muy intuitivo, porque saben que tienen que digitalizarse, pero no saben cómo, cuándo, ni a qué coste..., y aquí de lo que se trata es de que reciban la formación necesaria.

¿Cuándo impartirán los cursos?

El programa engloba los años 2024 y 2025. El jueves lo presentaremos, a las 9.00 horas, en la sede de la Confederación de Empresarios de Lugo. Los cursos de Lugo Digital Pymes son cerca de 150 horas de formación —el 75% online y el 25% restante presencial—, tutorías y casos de éxito.

¿Cuántas plazas ofrecen?

Son 1.300 plazas para toda Galicia. Lugo será el primer lugar en el que se produzca este encuentro con el mundo empresarial, así que sus directivos tienen preferencia porque son los primeros que se podrán anotar a estos cursos.

El programa se financia con los Next Generation, ¿qué importancia tienen estos fondos?

En formación han sido un acierto total. Si queremos transformar digitalmente España hay que bajar a la arena y hay que buscar compañías más inquietas, más ocupadas por su futuro y ofrecerles ese camino. Este programa es para formar a miles y miles de directivos en todo el país. Nuestro grupo formativo ha sido el mejor valorado en el proceso de concurrencia competitiva para Galicia, Asturias y País Vasco.