Uno de cada tres pacientes con asma tiene mal controlada la enfermedad

El 36% de los pacientes con asma tienen un mal control de la enfermedad, de la que este martes se celebra el día de su visibilización. Neumología del Hula instalará una mesa informativa en la entrada del hospital, en la que, entre otras cosas, se explicará cuáles son los tratamientos disponibles, cómo se utilizan y también de qué manera identificar si se está controlando mal.

"Puede deberse a la toma errática del tratamiento. Hay pacientes que lo toman cuando tienen síntomas y lo dejan cuando no los perciben, actuando como si no se tratara de una enfermedad crónica", explica la neumóloga Nagore Blanco acerca de una de las razones que lleva a esa situación de mal control. No es la única. Recuerda que también empeora si no se actúa frente a otras enfermedades que pueden empeorar los síntomas. Otras veces se emplean mal los inhaladores, no se hace un correcto uso de ellos por lo que el tratamiento no resulta efectivo como debiera.

Nagore Blanco: "El mal control del asma puede deberse a una toma errática del tratamiento, solo cuando se notan los síntomas"

También se da el caso de pacientes que perciben disnea —dificultad para respirar, que es el síntoma más reconocible del asma— erróneamente y utilizan el inhalador de rescate con demasiada frecuencia, lo que a su vez puede interferir en el tratamiento y perjudicar el control de la enfermedad. Es decir, aunque noten que les cuesta respirar esa percepción se debe a otro motivo por lo que el uso del inhalador no estaría indicado. "Puede ocurrir que tenga lo que llamamos goteo nasal posterior, que esté fumando, que tenga obesidad o síntomas depresivos", señala la doctora Blanco.

En cuanto a un perfil de paciente que llega con frecuencia a la consulta de asma de Neumología del Hula, cita el de una mujer de entre 30 y 50 años que empieza a percibir síntomas por primera vez y a menudo es derivada desde Primaria, a donde acude por tos persistente o esa sensación de falta de aire. La neumóloga apunta que el asma de inicio tardío es más desconocida que el asma alérgica que se manifiesta en la infancia y, aunque no se da necesariamente con más frecuencia entre mujeres que entre hombres, sí que son ellas las que consultan más.

Señala que muy probablemente se deba al hecho de que perciben de forma más clara la sensación de disnea o se encuentran más afectadas mientras que los hombres, con mayor frecuencia, tienden a atribuirla a otros motivos como al hecho de fumar.

"Me costaba hacer la cama y he mejorado con el tratamiento biológico"

Para los pacientes con asma grave de difícil control, Neumología dispone ahora de tratamientos biológicos, que se administran por vía subcutánea o, en uno de los casos, intravenosa, con periodicidad variable y que suelen ofrecer muy buen resultado.



Una paciente de 65 años, que prefiere no ser identificada, explica que tras ser diagnosticada hace diez años empezó a percibir un empeoramiento de su asma hace dos. "Me costaba incluso hacer la cama, me cansaba muchísimo. Todas las tareas de la casa se me hacían muy complicadas. Como no podía subir las cuestas empiezas a salir mucho menos. Cuando te vas de vacaciones empiezas a pensar 'ese sitio, no, que tiene muchas cuestas", explica.



Le ofrecieron entrar en el ensayo clínico de un nuevo tratamiento biológico. "Me pinchaba en casa y también en el hospital. Llevaba tiempo sin olfato y a los cuatro días del primer pinchazo empecé a encontrarme mucho mejor y recuperé el olfato", indica.



Ahora está a la espera de que le aprueben el tratamiento, ya fuera del ensayo, algo que confía en que ocurra pronto. "He vuelto a hacer vida normal, no tengo esa fatiga y puedo entrar y salir como hice siempre. Espero que estos tratamientos ayuden a muchos", apunta.