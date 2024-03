Uno de cada tres empleados no supera el salario mínimo en la provincia de Lugo

Uno de cada tres trabajadores por cuenta ajena de la provincia de Lugo no supera anualmente el salario mínimo interprofesional (SMI). Así se desprende de las estadísticas de la Agencia Tributaria sobre la declaración de la Renta de 2022, presentada por los contribuyentes el año pasado.

Aunque el sueldo medio anual de los empleados lucenses es de 20.788 euros, los emolumentos de 40.551 de los 119.914 asalariados que cotizan en la provincia de Lugo, el 33,8%, no superaron los del SMI en 2022, cuando este era entonces de 1.000 euros mensuales, 14.000 anuales —hoy en día, con su revalorización, es de 1.134 al mes, 15.876 al año—.

De esos 40.551 asalariados, 19.797 tuvieron unos ingresos medios anuales que fueron fruto de su trabajo de tan solo 3.043 euros y los 20.754 restantes de 10.766 euros.

En el otro extremo de la balanza se situaban 90 trabajadores lucenses por cuenta ajena que en el último ejercicio del que se dispone de estadísticas, el de 2022, percibieron de media al año un salario de 196.580 euros y otros 222 cobraron 116.422.

Los bajos ingresos de ese 33,8% de empleados lucenses es consecuencia de la temporalidad, la precariedad laboral y también de que más de un tercio de la veintena de convenios colectivos de sector existentes en la provincia tienen unas tablas salariales inferiores al SMI porque llevan años caducados, según explica el secretario general de UGT en Lugo, Ángel Tomé.

Su homólogo de la CIG, Antonio Niño, defiende que es "cada vez máis necesario que o ámbito dos convenios colectivos sexa autonómico, non provincial" para que así se puedan incrementar sustancialmente los sueldos de los lucenses en aquellos sectores que tienen unas tablas retributivas de cuantías más bajas.

Antonio Niño pone el ejemplo del de la limpieza de locales y edificios, cuyas trabajadoras secundaron en la provincia una huelga durante 130 días para exigir sueldos dignos entre otras mejoras de las condiciones laborales. Una limpiadora de la provincia de Lugo cobraba 13.590 euros anuales en 2021, año en el que caducaba el anterior convenio -con el paro se actualizó-, mientras que una compañera de gremio de A Coruña o Pontevedra percibía entonces unos 18.000 euros.

Hay quien solo abona el salario mínimo y en él ya incluye antigüedad y pluses

La huelga de la limpieza suscitó el debate sobre cómo pueden existir convenios colectivos en la provincia de Lugo que tengan tablas retributivas por debajo del SMI cuando por ley los trabajadores a jornada completa no pueden cobrar menos del importe de este y si están contratados a tiempo parcial tienen que calcular su nómina proporcionalmente a ese baremo establecido.

Ángel Tomé advierte que hay empresas que aplican esos convenios caducados, por lo que sus trabajadores tienen que acudir al juzgado para reclamar que les abonen los emolumentos que les corresponden.

Mientras, el secretario de Lugo y A Mariña de la CIG denuncia otras prácticas que, a su juicio, se están produciendo. "Hai empresas que, como as táboas do convenio están por debaixo do SMI, regularizan a finais de ano e ese complemento absorbe variables, como nocturnidade, festivos..., que deberían percibir a maiores", explica Antonio Niño, que advierte que hay quien solo abona el salario mínimo y en él ya van incluidos antigüedad y pluses.