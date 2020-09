Tres de cada diez niños del Anexa no tendrán comedor

Tres de cada diez niños que eran usuarios del comedor del Ceip Anexa se quedarán este año sin poder utilizar este servicio debido a la falta de espacio en el centro para que los alumnos puedan comer con las distancias reglamentarias que impone el protocolo de la Xunta. Esto supone que si el año pasado usaban el comedor más de 100 niños de este colegio, este próximo curso solo podrán utilizarlo, de momento, 76.

Lo que sucede en el Ceip Anexa también pasa en el resto de colegios públicos de la capital lucense cuyos comedores son gestionados por el Concello. Es decir, todos menos A Ponte, As Gándaras, Casás y Nadela, cuyos comedores corren a cargo directamente de la Xunta, pese a que esta Administración tiene competencias sobre este servicio en todos los centros.

La dificultad de encontrar espacios suficientes para dar de comer a todos los escolares llevó al Concello este curso a establecer un baremo de acceso al servicio, que obliga a muchos alumnos a quedar fuera. De esta forma, el Ayuntamiento hizo una selección, centro por centro, en la que primaron que ambos padres trabajasen fuera de casa en el horario del comedor, que los niños acudiesen todos los días, tener más de un hijo en el comedor o ser familia monoparental. En caso de empate, se hizo también un sorteo. De hecho, tanto en el Ceip Anexa como en el Menéndez Pelayo fue necesario recurrir al sorteo para seleccionar a los usuarios del servicio.

"No Ceip Anexa, usarán o comedor 76 alumnos en dúas quendas: unha, ás dúas, e outra, ás tres. Máis quendas non podemos facer e máis espazo non temos porque hai que manter distancias. A nós isto sáenos máis caro porque temos que contratar a máis monitores ao haberen máis grupos, pero non podemos solucionar doutra maneira. En Vigo, as Anpas, que xestionan os comedores, decidiron pechalos este ano. Nós, en Lugo, non queriamos chegar a facer isto", explica el edil de educación, Felipe Rivas.

Entre tanto, la presidenta del Anpa del Anexa, María Gallardo, pide al Concello que negocie con la facultad de Formación del Profesorado (antigua Magisterio) la cesión de espacio para ampliar el comedor y dar servicio a todo el alumnado. También considera "inxusto" que se prime a los usuarios que van todos los días y no a los que van días sueltos porque sus padres trabajan a turnos. Solicita, además, que se publiquen las listas de espera por si hay bajas.