ANA ÁLVAREZ RON tenía que hacer un trabajo para la asignatura de Antropología de la Salud, en Enfermería y decidió abordar un tema que a ella le parece todavía tabú: la educación sexual y el consumo de pornografía entre jóvenes. El grueso de su trabajo de investigación se basa en un sondeo realizado entre un grupo de jóvenes gallegos de 14 a 28 años con los que contactó a través de las redes sociales y del que salieron conclusiones tan interesantes como que un 78 por ciento de los hombres encuestados afirmaron ser consumidores de porno frente a un 22 por ciento de mujeres.

¿Qué fue lo que la motivó a hacer este trabajo sobre el consumo de pornografía entre jóvenes?

La educación sexual y el sexo siempre fue un tema tabú socialmente pero me llamó la atención que la plataforma OnlyFans, con contenidos de suscripción pornográficos, ganase adeptos a raíz de la pandemia de covid. Se trata de una web en la que se suben fotos y vídeos íntimos, sobre todo de mujeres. Este material es visto por suscriptores, que pagan un dinero, del cual el 80 por ciento va para la persona que produce esos vídeos y el 20, para la plataforma. Tengo amigos que habían entrado en OnlyFans e incluso vi que chicas que seguía en Instagram enviaban enlaces de OnlyFans con publicaciones suyas.

¿Contactó con alguna de esas chicas de sus redes sociales que utilizaron la plataforma para publicar vídeos íntimos y ganar dinero?

Sí, hablé con alguna de estas chicas y me dijo que publicaba este tipo de contenidos porque necesitaba el dinero. Es una forma fácil de conseguirlo. Hay gente que llega a sacar 2.000 euros al mes y si son pareja, hasta 20.000. Lo curioso es que se promocionen a través de las redes sociales dado que esto supone dar a conocer la actividad en su entorno. Sí, pero es habitual esto. Su entorno sabe que publica este tipo de vídeos. Incluso, hay casos de que las parejas también lo saben y aceptan. Se hace para conseguir suscriptores y ganar dinero. Todo esto me hizo pensar en cómo es la educación sexual y descubrí, a través de este trabajo, que los jóvenes de mi generación, de 20 años, se educaron en su mayoría a través de internet. Esto sucede, además, cada vez más temprano. Con el regalo del primer móvil, que suele coincidir con la Primera Comunión, los niños ya tienen acceso al porno en internet. Y lo peor de todo es que el sexo que se ve en el porno te lo venden como muy casero sin que los niños y los adolescentes se den cuenta, en muchos casos, de que son actores operados que toman medicación para aguantar más tiempo. Todo esto produce una distorsión de la realidad y al no tener con quién hablar de estas cosas —ni con la familia, ni con los profesores— recurren a internet y al porno.

¿Cuáles fueron los resultados del sondeo que hizo?

Publiqué una encuesta en Instagram y la contestaron 90 jóvenes de 14 a 24 años. El dato más importante es que la mitad de ellos confesaron que utilizaron internet como base de su educación sexual. También la mayoría dijo que consumía porno todas las semanas y un 20 por ciento, incluso, que cada dos días. En otra de las preguntas, seis de cada diez encuestados reconocían que las prácticas sexuales que se ven en las películas porno se pueden llevar a la práctica e incluso que introdujeron en su relación de pareja prácticas como el sexo anal a raíz de verlo en películas porno. Para hacer el trabajo, también hablé con la sexóloga clínica Estefanía Fernández Piñán, quien me dijo que había casos, incluso, de mujeres que llegaban a su consulta con vaginismo y que, en cambio, practicaban sexo anal

¿Obtuvo más respuestas de hombres o de mujeres en el sondeo?

Más de mujeres, un 60 por ciento frente a un 40 por ciento de hombres. Sin embargo, ellos se declaraban más consumidores de porno (un 78 por ciento) que ellas (un 22 por ciento). Sin embargo, las mujeres son más productoras de porno que los hombres.

¿Cómo se explica que las mujeres sean más productoras de porno que los hombres siendo como es un género muy machista?

Es machista y cosifica a la mujer pero también hay chicas que, basándose en un «feminismo empoderado », dicen que participan en plataformas como OnlyFans porque son ellas las que deciden subir los vídeos que quieren y cuando quieren. Por lo tanto, no lo ven como algo machista.

¿Hay casos de adicción al porno?

Sí, la sexóloga Estefanía Fernández me comentó que conocía un caso de un niño de 14 años que era incapaz de mantener una erección porque, tras ver porno, cada vez necesitaba un estímulo mayor para excitarse. También hay chicas avergonzadas de su vulva porque no son como las que ven en el cine porno, operadas. Y hay otras que no llegan a reconocer su orgasmo y creen tener un problema por los fuegos artificiales que ven en las películas.

¿Sabe en qué franjas de edades tiene, generalmente, más incidencia el consumo de vídeos porno a través de internet?

Según la bibliografía revisada para el trabajo, entre un 70 y un 80 por ciento de los consumidores de porno son menores de 40 años y un 30 por ciento son menores de 30 años.

¿Qué influencia cree que puede tener la pornografía por internet en la aparición de las violaciones en grupo?

Tiene muchísima influencia porque, en este tipo de páginas que ofrecen vídeos porno (la mayoría, gratuitos), hay grabaciones que simulan violaciones en grupo con, además, muchas visualizaciones y con títulos contundentes como, por ejemplo, ‘Violo a una colegiala’. El porno está más dirigido hacia los hombres que hacia las mujeres y los títulos de los vídeos suelen ser muy machistas como ‘Me follo a una putita’. La mayoría de las búsquedas de vídeos sexuales también son hechas por hombres. Machismo y violencia suelen ir de la mano en todo el material porno.

¿Llegó a pensar, antes de hacer el trabajo, en que sería tan alta la incidencia del porno en la educación sexual de los jóvenes de su generación?

Pensé que no iba a ser tan alta. Sabía que la gente de mi generación hablaba de eso pero no creía que consumiese tanto porno y lo peor es que esto genera una distorsión de la realidad y de lo que es el sexo.

A raíz de la encuesta, ¿cuál es la edad en la que los adolescentes descubren, en su mayoría, el sexo a través de internet?

Según los resultados, el 53,3 por ciento manifestaron que habían obtenido material pronográfico en la red por primera vez entre los 13 y los 15 años; el 30 por ciento, entre los 10 y 12; casi un 9 por ciento, antes de los 9 años, y el restante, entre los 16 y los 18.

Antes habló de la plataforma OnlyFans. Una de las preguntas del sondeo era si los participantes tenían conocidos que colgasen vídeos en esa plataforma. ¿Qué le contestaron?

Seis de cada diez reconocieron que sí tenían algún conocido con perfil en esta plataforma de contenido sexual.

¿Cómo cree que se puede detener esta dinámica?

Es difícil porque no se puede censurar ese contenido sexual en internet y lo peor es que se ve pero sin tener un pensamiento crítico.