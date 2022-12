"Cada día é como subir un 8.000 na miña vida"

No cumio dos montes, o enxeñeiro lucense de Stellantis Roberto López di que atopa a liberdade. Hai dous meses coroou dous picos no Himalaya, o Ama Dablam e o Island Peak, a 6.000 metros de altura. Leva así toda a vida.

Estivo no Himalaya pero quedoulle por subir ao Everest. Pode ser este un reto para o 2023?

Subir ao Everest é carísimo. Fai falta moito diñeiro, entre 6.000 e 8.000 euros e non teño patrocinios. Por iso non o teño en mente. O Everest xa está a 8.000 metros pero non me dá medo, non ten paredes verticais como un dos montes que subín este ano. Cando baixo dunha montaña, xa estou pensando na próxima. Quizais o ano que vén gustaríame subir aos picos Korgenevskaya e Comunismo, a máis de 7.000 metros, en Tayikistán.

Cantos montes leva subido?

Moitos. Estiven en Arxentina, Chile, Bolivia, Perú, Alaska, China, Nepal, Tanzania, Marrocos, Francia, Italia, Eslovenia, Alemaña, Italia, Rusia, Kiriguistán...

Cal foi a paisaxe máis espectacular que viu desde aí arriba?

Flipei co que vía desde o cumio do McKinley, en Alaska, onde só se ve paisaxe xeada e non hai ningún animal á vista. Tamén no deserto de Atacama,en Ojos del Salado, Chile, no que hai sitios onde leva sen chover vinte anos.

Lémbrase de cal foi o primeiro?

Foi no Courel, quizais o Pía Paxaro, ou nos Ancares, o Mustallar.

Unha de filosofía: son estas as montañas máis duras que subiu na súa vida ou hóuboas peores?

Subir unha montaña é relativamente fácil. Pode haber montañas peores: unha enfermidade, unha carreira, un traballo... Estiven en Tanzania, no Kilimanjaro, e vin cousas que me axudaron a relativizar a vida como sitios nos que van buscar a auga a quilómetros da casa.

Como se aguanta para chegar ata arriba de todo?

A vontade é esencial, igual que a perseverancia e a motivación. Pero tamén hai que levar o material axeitado para combatir o frío. Por exemplo, en Alaska estaba a 30 baixo cero e aí fan falta un traxe de plumas, triple bota e dobre guante.

Que ideas se lle pasan pola cabeza mentres que sobe?

Eu síntome atraído polo que fago e concéntrome niso pero hai xente que ten dado a volta pola súa cabeza. Para min é fácil desconectar pero para outros non. A cabeza hai que entrenala.

Ata cando seguirá con este plan?

Esa é a pregunta que sempre me fai miña nai! Sempre me di: "Non pararás?". Teño 54 anos e seguirei ata que non poida máis porque é unha das cousas da vida que máis me enche.

Vese logo subindo picos aos 80?

Se podo si, non serán de 8.000 pero con subir á peña Trevinca xa me contentaría.

Que é o que sente cando está nas alturas?

Liberdade. É marabillosa tamén a visión de todo por debaixo de ti, a desconexión. É tamén unha maneira de reforzar a autoestima.

Atópalle sentido, cando está no cumio, ao famoso dito 'máis dura será a caída'?

Aos 100 metros de chegar ao cumio, dáche un subidón pero pódoche dicir que cando baixo, non decaio. Cada día é como subir un 8.000 na miña vida. Penso que hai que gozar do que fas sempre en todo momento.