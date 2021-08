La cabeza también juega

ALEJANDRO NÚÑEZ es experto en Coaching Deportivo, trabaja con deportistas profesionales y afirma que en su oficio, el único objetivo es "acompañar a las personas relacionadas con el mundo del deporte a encontrar su máximo rendimiento profesional y personal" mediante las técnicas que utiliza.

Ese es el trabajo de alguien que atiende a profesionales del máximo nivel, como varios padelistas del World Padel Tour, entre los que destacan algunos como Aranzazu Osoro y Andrés Britos, y muchos otros de disciplinas como el atletismo o el fútbol.

La forma de trabajar que tiene Alejandro en la actualidad se basa principalmente en las reuniones a distancia. Tiene videoconferencias con sus clientes dos veces por mes, y va monitorizando su situación con llamadas telefónicas cada semana. Siempre que puede coincidir con ellos, quedan de forma presencial, tal y como hará en la visita del WPT a Lugo, del 22 al 26 del próximo mes de septiembre.

Para afrontar los casos que recibe, este coach deportivo analiza la vida de sus pacientes fuera del terreno profesional. Hace un repaso a su situación laboral, personal y económica, a la que le sigue un análisis a sus carreras dentro de las pistas.

Su objetivo, en la mayoría de casos, es implantar "rutinas de concentración que ayuden al deportista a dar su máximo rendimiento", según afirma.

A la hora de diferenciar pacientes, sí que nota mucho el cambio al tratar con disciplinas distintas, sobre todo en el trabajo ligado al terreno profesional: "No es lo mismo hablar con un velocista de 100 metros, que su prueba dura 9 o 10 segundos, que hablar con un padelista que puede estar jugando unas 3 horas", afirma.

Su vocación le viene de su propia experiencia, ya que él competía en atletismo. Cuando llegó al Centro Gallego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra vio que necesitaba una figura con la que hablar. A partir de ahí, tuvo claro que quería dedicarse a ello.

LESIONES. Este coach deportivo afirma que, sin duda, las situaciones que más impactan son las de jugadores lesionados a los que afecta moralmente la dolencia que acaban de sufrir. Él mismo cuenta una experiencia con un futbolista del Cádiz con el que tuvo "que trabajar en el bienestar mental, es muy importante aprender a desahogarse, soltarse y relajarse", explica el especialista.

Lo más importante en estos casos, según cuenta, es poner en calma su mente. Una vez se haya superado este paso, son cruciales "la concentración y la visualización del futuro".

En los últimos meses, cada vez es más común ver a superestrellas del deporte afectadas por problemas psicológicos, e incluso algunos han llegado a plantearse dejar sus disciplinas por ello.

Respecto a el desafío que plantean esas situaciones críticas, Alejandro Núñez tiene claro que "ayuda muchísimo ver la visibilidad que están dando las estrellas. Antes todo el tema de la salud mental era un tabú, y ahora cada vez son más los que piden ayuda. Nuestro sector está en auge, porque los deportistas se están dando cuenta de que es algo necesario", afirma convencido.

Los profesionales aplauden su labor

Los deportistas que han tratado con Núñez alaban el trabajo del coach lucense:



Andrés Britos, padelista. Para este italiano campeón de Europa "la importancia de la mente en nuestro deporte es cada vez más mayor. Conocer y aprender las herramientas de trabajo junto a Álex en Entrena tu cabeza me ha mostrado el largo recorrido de trabajo que tendremos por delante. Agradecido por su compromiso y profesionalidad".



Cristina Lara, velocista. Esta velocista campeona de Europa en seis ocasiones dice que "el proceso me ha ayudado a poner nombre y apellido a mis objetivos y sueños, así como a guiar un camino para conseguirlos. Qué importante es perdonar y sentir gratitud por ti mismo y los que te rodean, para empezar ese camino en paz y poder dar lo mejor de ti cogiendo de la mano a los miedos, mirándolos a la cara y jurándote que nunca te pararan".



Yago Fernández, futbolista. El jugador del CD Lugo cuenta que "el coaching de Entrena tu Cabeza me ayudó a mejorar diversas facetas de mi vida; conocerme mejor, ganar confianza, superar miedos. También para pensar y creer que todo lo que haces es con un fin; si no tienes un objetivo, no lo hagas".