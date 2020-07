Una cabeza para entrar a vivir

"Quiero que mi casa, en un futuro, tenga cortinas y muchos colores", afirma Nicole Magali Maza Torres, la lucense premiada en el I Premio Arquitectura para un Mundo Mellor de la delegación de Santiago del Colexio de Arquitectos de Galicia, bajo el lema de Una vivienda ideal.

Nicole destacó con su dibujo Through my eyes en la cuarta categoría, de entre 13 y 16 años, en un concurso donde participaron 335 jóvenes de hasta 18 años. "Participé porque mi profesora de plástica me lo planteó como tarea extra", explica esta lucense.

Lo primero que dibujó fue un cubo con la cocina unida al salón, pero a partir de ahí decidió ir colocando elementos que le gustaban. Así, dibujó cortinas porque le recordaban a sus orígenes. Nicole nació en Perú, pero llegó a Lugo con seis años: "Puse unas cortinas porque cuando vivía en Perú, las casas más viejitas las tenían y al venir aquí, al ser pisos de construcción nueva ya había persianas".

Asimismo, en su ilustración destacan dos toldos que le recordaban a "unas tiendas de chicles en Perú" a donde iba con su hermano de pequeña. Los colores son otro elemento relevante, a pesar de que esa no era su apuesta inicial.

"Me gustan los colores y durante el confinamiento hacía todo a lápiz y quedaba en blanco y negro, pero por cambiar lo que había hecho durante este tiempo encerrada, decidí llenarlo de colores", expresa la joven. Además, reconoce que en su casa predominan los colores apagados, a excepción de su habitación.

ELABORACIÓN. El dibujo de Nicole es una mezcla de elementos reales y ficticios. Su idea inicial fue hacer una vivienda al uso, pero se dejó llevar por lo que le apetecía sin sentir la presión del concurso. Así, dibujó un arcoíris que imaginándose "que la casa fuese real, tendría que salir hacia fuera por una tubería". Diseñar la casa le llevó cerca de dos días.

A partir de ahí incluyó elementos que le gustan como unos auriculares para representar la música o el número 35, su dígito favorito. "Tengo libretas numeradas y la número 35 se la regalé a una persona especial, por lo que es la única que me falta en casa", explica la autora del dibujo.

Nicole llegó a pensar que no cumplía con las bases al entregarlo, ya que no era un edificio real, pero se arriesgó y acabó siendo premiada con 100 euros para material de plástica, que recibirá en octubre.