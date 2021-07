Caballero reivindica ante el PSOE de Lugo el "éxito" de la política estatal

El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, visitó este lunes Lugo para presidir una reunión con militantes de su partido en el hotel Méndez Núñez.

El acto presencial, el primero de la formación política desde el inicio de la pandemia, sirvió para que el líder de los socialistas gallegos reivindicase ante sus compañeros de filas los "avances" en las políticas sociales y económicas ya iniciadas por el Gobierno.

El "éxito" de la actual campaña de vacunación estatal contra el covid-19 fue otro de los puntos tratados en el cónclave socialista.

Los sustanciales cambios producidos en el seno del Ejecutivo central fueron otros de los focos de atención en la reunión de los socialistas.

La ciudad de la muralla fue una parada más en el camino de una ronda de contactos con la militancia autonómica del partido.

Esta hoja de ruta esta marcada por dos grandes prioridades, aseguró Caballero: la vacunación y la recuperación económica y social.

Caballero felicitó a Méndez por su "xestión de proximidade"

El secretario general de los socialistas gallegos aseguró que la vacuna es la mejor estrategia para la recuperación económica del país, pero también para retomar la actividad política y obtener más presencialidad, ya que durante la crisis sanitaria fue complejo "activar as organizacións sen ter contacto permanente e presencial".

La vacunación posibilitó la celebración de esta reunión con la militancia lucense. En el acto se dio cita la totalidad del grupo municipal del PSOE, encabezado por la alcaldesa Lara Méndez, quien disertó sobre las ayudas que prestó el gobierno local al tejido empresarial lucense durante los primeros meses de la pandemia.

Durante la reunión se explicaron las 350 medidas que presentó el PSdeG en la Comisión de Reactivación de Galicia para "xerar emprego y fortalecer a sanidade pública", dijo ayer Caballero.

Precisamente, hizo estas declaraciones junto a la alcaldesa lucense a la que felicitó por la "xestión de proximidade", que realizó durante la crisis sanitaria.

EJECUTIVO CENTRAL. Gonzalo Caballero también dio su opinión sobre los numerosos cambios en las carteras ministeriales.

El secretario general del PSdeG.PSOE le deseó "todo o éxito o novo Goberno, porque no acerto do Goberno está tamén o acerto na recuperación económica, que xunto coa vacinación son as prioridades que todos os socialistas temos neste intre", manifestó.