El caballero que va en moto

Un caballero distinguido no puede subirse a la moto sin su corbata y chaqueta. La elegancia prima sobre todo lo demás en este tipo de moteros y Eusebio Pajuelo de Castro lo sabe bien porque este lucense es uno de ellos, uno de los miembros de la tribu de la The Distinguished Gentleman's Ride -el Paseo del Caballero Distinguido, en español- que el próximo 21 de mayo dirigirá en Lugo una ruta por la ciudad. No será un paseo cualquiera. Se hará pero bajo estas máximas: hay que ir elegante y hay que ser educado a lomos de la moto, sin acelerones, ruidos ni velocidad. Porque él, como los demás, es todo un caballero.

"El año pasado, éramos 140 motoristas. Este año, tenemos el tope de 200. Esperamos que venga gente de toda Galicia y que Lugo sea, un año más, una de las 900 ciudades de todo el mundo que participan en esta iniciativa", afirma Eusebio Pajuelo, que encabeza la asociación Bikers Ladies and Gentlemen from Lugo (Mujeres y Hombres Moteros de Lugo).

Este paseo lo puso en marcha un australiano, Mark Hawwa, once años atrás con el fin de recaudar fondos para la fundación Movember, que se ocupa de dolencias masculinas como el cáncer de próstata o el testicular.

"La iniciativa va enfocado a enfermedades como el cáncer de próstata, el cáncer testicular pero también otros problemas de salud que afectan a los hombres como los mentales o la prevención del suicidio", cuenta Eusebio

La idea de ir elegante la sacó el motero australiano de una serie televisiva, Mad Men, en la que los protagonistas se calzaban una americana y se subían a la moto. A Mark Hawa le gustó esta propuesta y discurrió hacer una ruta motera en la que, también sus protagonistas, fuesen vestidos de esta manera con la idea, entre otras cosas, de romper los estereotipos negativos de quienes se subían encima de una moto.

Aunque este tipo de actos parecen hechos solo para el género masculino por el destino de los fondos, el paseo se está feminizando. "Cada vez hay más mujeres que participan. El año pasado un 27% de quienes fueron al paseo eran chicas", indica Eusebio.

La ruta se hará entre las diez y media y las doce y media de la mañana y transcurrirá por el centro, aunque el trayecto no fue desvelado. "Daremos varias vueltas por Lugo y después compartiremos una comida. La idea es vivir una jornada solidaria y de confraternidad entre todos", dice Eusebio.

El acto -que cuenta con el apoyo de la Xunta- tendrá un carácter vintage. Por lo tanto, se podrán ver ejemplares de Vespa o Custom. Motos clásicas, en suma.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de mayo. Para apuntarse, hay que aportar 20 euros y cubrir un formulario en www.gentlemanride.com. "El año pasado logramos recaudar 700 euros para la fundación Movember", cuenta el organizador.

Eusebio Pajuelo es un hombre que dedicó su vida al mundo de las motos, como profesión y como afición. "En mi vida tuve más de 30 motos. Siempre me gustaron mucho, pero también me dediqué a ello profesionalmente. Trabajé como comercial en varios concesionarios de Barcelona. Ahora, ya jubilado, vivo en Lugo y soy host (anfitrión) de The Distinguished Gentleman's Ride", cuenta.